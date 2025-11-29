Los farmacéuticos reivindican «nuestro papel social» en el acto por la festividad de su patrona El Colegio Oficial de Asturias distingue la trayectoria de María Luisa García y Reyes Comas y entrega su premio anual a las farmacias y servicios hospitalarios que elaboran fórmulas magistrales

Los farmacéuticos asturianos celebraron este sábado un acto con motivo de la inminente festividad de su patrona, Nuestra Señora de la Inmaculada, en el que otorgaron el título de Colegiada de Honor a María Luisa García Fernández y el de Colegiada Distinguida a Reyes Comas Vega.

Los farmacéuticos formuladores, por su parte, recibieron el premio anual del Colegio Oficial que preside Alfredo Menéndez Antolín. Y a los titulares de cada farmacia que realiza formulación magistral –tanto oficinas como servicios hospitalarios– se les ha entregado un diploma acreditativo «por la calidad y eficacia de los tratamientos individualizados» que elaboran, «contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pacientes».

Según Menéndez Antolín, «nuestra labor va más allá de la dispensación de medicamentos. Somos agentes de salud y, en muchos casos, el primer punto de contacto del paciente con el sistema sanitario». Destacó también «el papel social de la farmacia asturiana», que, además de su función sanitaria, «participa en campañas de educación sobre salud mental, especialmente en las zonas rurales; colabora con los ayuntamientos en la detección y comunicación de situaciones de soledad no deseada; y es punto violeta frente a la violencia de género».

Un compromiso y responsabilidad que, según el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, «implica adaptarse a los retos actuales: digitalización, atención domiciliaria, prevención y promoción de la salud, siempre desde la actualización constante a través de la formación». El acto contó con la asistencia del viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, y la concejala de Educación Salud y Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, Lourdes García.

