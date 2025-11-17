El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Faustino Blanco saluda al presidente del Principado en la celebración del décimo aniversario de la Finba. Mario Rojas

Faustino Blanco deja la Finba y el Principado ya busca fuera de Asturias a su sustituto

El actual director, que ha cumplido ya los 72 años y deja el cargo con un año de antelación sobre la fecha contemplada en su contrato, cuenta con un margen de tres meses para hacer efectiva su marcha

M. SUÁREZ

Gijón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:08

El patronato de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias (Finba) ha decidido este lunes convocar la plaza de director, una ... responsabilidad que venía desempeñando desde hace cinco años el médico gijonés y exconsejero de Sanidad Faustino Blanco. Esta decisión se enmarca dentro del plan estratégico en el que está trabajando la entidad para el horizonte temporal de 2026-2029, y casa también con la reorganización sanitaria que se emprenderá en la región a partir del próximo año.

