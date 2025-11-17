Faustino Blanco deja la Finba y el Principado ya busca fuera de Asturias a su sustituto

El patronato de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias (Finba) ha decidido este lunes convocar la plaza de director, una ... responsabilidad que venía desempeñando desde hace cinco años el médico gijonés y exconsejero de Sanidad Faustino Blanco. Esta decisión se enmarca dentro del plan estratégico en el que está trabajando la entidad para el horizonte temporal de 2026-2029, y casa también con la reorganización sanitaria que se emprenderá en la región a partir del próximo año.

Blanco, que ha cumplido ya los 72 años y deja el cargo con un año de antelación sobre la fecha contemplada en su contrato, cuenta con un margen de tres meses para hacer efectiva su marcha. Para dirigir esta nueva etapa de la Finba, el Principado está mirando «de puertas para afuera, buscando posibles perfiles en otros institutos de investigación de España», según apuntan fuentes del Gobierno autonómico. Se quiere, de esta forma, «crecer» y dotar a la Fundación de «una visión más internacional», en un momento clave para conseguir la reacreditación del Instituto de Salud Carlos III y con la captación de talento como uno de sus objetivos principales.

La plaza de director , no obstante, se sacará a concurso público, que se convocará «lo antes posible», previsiblemente con el inicio del año. Se aspira a que el sustituto de Faustino Blanco sea «un profesional con experiencia en gestión y relación estrecha con la investigación», capacidades que «también se pueden encontrar dentro del HUCA, donde hay jefes de servicios muy preparados» para este puesto.

La Finba es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión impulsar, apoyar, geswtionar y difundir la investigación, el desarrollo científico tecnológico y la innovación biosanitaria como factores de desarrollo regional«. Bajo la dirección de Faustino Blanco, que ya tuvo un papel relevante en la constitución de la Fundación siendo consejero de Sanidad, se ha conseguido financiación para una futura unidad de investigación clínica; se han ampliado las infraestructuras del Ispa; se ha incorporado una plataforma Red Cap para mejorar la recolección de datos; y se ha firmado un convenio colectivo con vigencia para tres años, dando estabilidad al personal. Actualmente, integran la Fundación más de 150 personas.