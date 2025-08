Un campus de cerebros que pone a prueba el ingenio en la Feria de Muestras de Asturias (Fidma)

Eva Hernández Gijón Miércoles, 6 de agosto 2025, 20:47 Comenta Compartir

Ingenio y memoria. Estas son las dos habilidades que los visitantes de la Feria de Muestras de Asturias (Fidma) tienen que poner a prueba en el estand de Alimerka que este año se ha convertido en un campus de cerebros.

Nada más entrar en el pabellón, los visitantes se sacan una foto en el photocall colocado para la ocasión. Pero esta no es una fotografía al uso porque, rápidamente, los fotografiados se convierten en unos científicos en dibujo animado. De esta manera, la empresa de supermercados asturiana hace un guiño la IA, aunque, en este caso, la han rebautizado como Inteligencia Alimerka.

Una vez que queda constancia de que los participantes son expertos en ciencias, llega el momento de poner a prueba sus cerebros. Para ello, el estand despliega dos zonas llenas de diversión. La primera consta de tres minijuegos pensados, sobre todo, para los más pequeños. El primero de ellos se trata de unas luces colocadas en un dibujo de un cerebro, se trata del conocido 'Simón' de los años ochenta. Tras superar este primer paso la cosa se complica y sube el nivel para afrontar un circuito de metal que, con una manivela, hay que realizar sin tocarlo. Por último, hay que resolver otro laberinto con forma de cerebro que oscila.

Asimismo, al otro lado del estand, unas pantallas ponen a prueba, mediante unas preguntas, la memoria de los participantes, viendo si, por ejemplo, recuerdan el color de los zapatos de la mujer que acaban de ver en una fotografía. Dependiendo de si resuelven las pruebas o no, el visitante irá obteniendo más o menos 'cerebritos' que podrá canjear en la ruleta que hay al final del recorrido por regalos como tazas, dinero para canjear en Alimerka, libretas o cajas de experiencias. Si no toca nada no significa que los visitantes se vayan con las manos vacías porque. Hay premio consuelo y al salir del estand, les darán una bolsa amarilla tan solo por participar.

