Carolina Rodrigo Martino, Gerente de piscinas Rodrigo y Martino: «En mi familia somos de piscina, nada de elegir entre playa y montaña» «Cada vez más» visitantes compran en el estand en el que muchos querrían pegarse un chapuzón durante la Feria

Carolina Rodrigo Martino, delante de una de las piscinas que instalan en la Feria de Muestras

Jessica M. Puga Gijón Martes, 12 de agosto 2025, 20:35 Comenta Compartir

Más de tres décadas lleva la familia de Rodrigo y Martino construyendo y manteniendo piscinas en Asturias. Al frente del negocio con sede en Gijón están ahora las hijas de los fundadores, Inma y Carolina. «Todo lo referente a la piscina lo hacemos. Y lo que no tenemos, lo buscamos rápido», asegura la segunda, gerente de un negocio que emplea a una decena de personas, desde un estand que es la envidia de toda la Feria cuando hace calor.

–Con este calor estarán vendiendo piscinas como churros, ¿no?

–(Ríe). Sí, se hacen. Pero en realidad salen piscinas durante todo el año.

–¿Nos acordamos de que no tenemos cuando asoman los primeros rayinos de sol en primavera?

–Construimos y hacemos mantenimientos durante todo el año. Y en verano, además de hacer piscinas, hacemos puestas en marcha, cambios de arena... En todo lo referente a piscinas, ahí estamos nosotros los doce meses. Sí que es verdad que muchos se acuerdan de limpiarla cuando empieza a brillar el sol.

–Hay quien ni con lluvia ni con sol se tiene que preocupar por la piscina. ¿Tenerla sigue siendo más bien un sueño?

–¡Tenerla es una maravilla! Da calidad de vida sin duda.

–¿Una maravilla asequible?

–Lo es. Por 25.000 euros ya tienes una piscina curiosa.

–A los de su familia no les harán escoger entre playa o montaña, ¿no?

–(Ríe). Somos de piscina siempre. Mira que somos de Gijón y Ribadesella y no vamos nunca a la playa. Ahora, con las carabelas portuguesas, es mucho mejor.

–¿En Asturias funcionan más las de exterior que las de interior o la lluvia lo condiciona todo?

–En Asturias, como en todos los lugares, se hacen más de exterior que de interior. Pero aquí se pone mucho bomba de calor y también manta térmica y cubierta. Eso sí que es más propio del Norte que de otros lugares porque permite utilizar la piscina hasta seis meses al año con una temperatura agradable.

–Todo esto ya son los extras.

–Climatizarla un poco no cuesta mucho y merece la pena, la verdad.

–¿Qué consejos da para mantener una piscina en buenas condiciones? ¿Se deja con agua en invierno o no?

–Siempre se tiene que dejar con agua. A partir de ahí, hay varias formas de protegerla durante el año, y en mucho de lo que se tiene que hacer depende si se vive en esa casa o no. Si es una segunda residencia y va a estar tiempo vacía, es mejor tenerla tapada, requisito que no hace falta si se vive. No es una tarea muy complicada, basta con prestarle un poco de atención.

–Usted recogió el testigo de la empresa fundada por sus padres. ¿Qué tal fue tomar el relevo?

–Sí, ahora estamos mi hermana Inma y yo al frente del negocio que fundaron nuestros padres. Mantenemos su filosofía de trabajo y contamos con un equipo maravilloso. Somos en total diez personas entre el personal de la oficina y el de mantenimiento.

–Su estand despierta sueños y provoca envidias. Esto se lo digo de parte de todos cuantos pasamos a su lado y nos recreamos en esta piscina tan maravillosa...

–Sí, lo sé. Algunos nos lo dicen cuando pasan. Sobre todo porque a veces ven a los niños de la familia remojar los pies y claro... Con estos días de calor que estamos teniendo en la Feria da envidia, pero no nos dejan que los visitantes la prueben porque necesitaríamos cumplir unos requisitos como tener vestuarios o vigilancia. Si fuera por nosotros... (Ríe).

–¿Cuántos de los que entran a informarse salen con una piscina de su estand? Porque gente pasa mucha.

–No sé cuánta, pero mucha gente aprovecha la Feria para decidirse. Pasa una cosa curiosa, y es que un importante número de todos esos visitantes viene un año a informarse, vuelve al siguiente y por fin se decide al tercero. Al final, tener una piscina es un disfrute a largo plazo y es habitual que venga a preguntar gente que tiene una casa en construcción, por lo que la decisión no es del todo urgente.

–Ahora que Asturias apunta a paraíso climático, ¿notan más clientes o, al menos, mayor interés?

–Se nota mucho. No sé la cifra oficial para poder decirla, pero seguro que sí. Influye también que cada vez somos más conocidos, al fin y al cabo llevamos más de treinta años en Gijón.

–¿Dónde hay más piscinas en Asturias?

–Pues aunque resulte curioso, trabajamos más por la costa; tenemos muchos clientes en Gijón, Villaviciosa, Cudillero, Llanes y Ribadesella. Se están empezando a hacer más por la zona de Pola de Lena, Mieres y Tineo, pero el grueso está en la costa. Es curioso, ¿verdad? Porque en el interior hace más calor y está más lejos la playa, supongo que influye que nosotros estamos en Gijón.

–¿Hay modas?

–Las hay en cuanto a los diseños. Hubo años que triunfaba la escalera romana y ahora, en cambio, se prefieren rectangulares. Y se hacen más playas actualmente.

Temas

Piscinas