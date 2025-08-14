Un certamen de diseño impulsará desde Gijón la apuesta por una moda sostenible

Iván Villar Gijón Jueves, 14 de agosto 2025, 22:15 Comenta Compartir

El estand de Gijón Impulsa en la Feria de Muestras albergó este jueves la presentación del proyecto 'Raíces', una iniciativa cultural y medioambiental liderada por mujeres y que busca posicionar a Gijón como un referente nacional de moda sostenible, creatividad circular e innovación aplicada al reciclaje textil. El gerente de Impulsa, Luis Díaz, destacó que la apuesta por la especialización en ámbitos como el de las industrias culturales y creativas, entre las que se enmarcan el diseño y la moda, es precisamente una de las líneas estratégicas del acuerdo Gijón Futuro. «Queremos crear un movimiento que cambie la manera de consumir la moda y que lo haga en torno a la sostenibilidad, el reciclaje y la economía circular», apuntó la diseñadora Virginia Abzueta, impulsora de un proyecto que se desarrollará en varias fases.

Una de sus actividades destacadas será la convocatoria de un certamen de moda sostenible que en noviembre abrirá el plazo de presentación de propuestas para seleccionar, de entre los bocetos que se reciban, 20 modelos que se convertirán en piezas reales con las que se organizará un desfile de cara a elegir, en junio de 2026, un ganador. Aparte, entre marzo y mayo de 2026 se llevarán a cabo diversos talleres «para que las personas desarrollen su potencial creativo y emprendedor», señaló Roberta Barbán, directora académica de la Bienal Iberoamericana de Diseño. Belkis Moncada destacó cómo a través de este proyecto se pretende ayudar a responder a preguntas como «¿Qué hago con esta prenda?», dándoles una vida más prolongada. En la iniciativa también participa Asturias Diseño, que tras años agrupando a los diseñadores asturianos acaba de constituirse formalmente como asocición. «Este proyecto es perfecto para que iniciemos nuestra andadura como tal», apuntó su directora, Luz Huerga.

Temas

Feria Internacional de Muestras de Asturias