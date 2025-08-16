El chigre del Principado en la Feria de Muestras viajó a 1933

Iván Villar Gijón Sábado, 16 de agosto 2025, 21:28 Comenta Compartir

La indumentaria y apariencia de los parroquianos, dentro y fuera de la barra, ya hacía indicar que algo distinto pasaba en el chigre del pabellón del Principado. Faldas largas, muchos tirantes, muchas boinas, mucho pelo recogido, mucho bigote... Una bandera tricolor remitía a la época republicana y los periódicos sobre la mesa afinaban el tiro: 16 de agosto de 1933. El grupo de recreación histórica Frente del Nalón hizo viajar este sábado a la Fidma 92 años atrás en el tiempo para mostrar cómo eran las espichas de aquella época con una cuidada representación que se prolongó durante cuatro horas. «A diferencia de los actores, nosotros no trabajamos con un guión estricto. Cada uno se prepara su personaje y a partir de ahí vamos interactuando entre nosotros, improvisando conversaciones... Pero siempre ajustándonos a la época», apuntaba David González, secretario de la asociación y que se convirtió en «cualquiera que podía venir a una espicha con la moza, a intentar ligar con una... Vamos a esparcer como se esparcía entonces».

Ampliar Los parroquianos, comentando las noticias del 16 de agosto de 1933. Mario Rojas

El trabajo previo de este tipo de actividades les lleva meses, pues la intención es que la recreación sea lo más fiel posible tanto en lo que respecta al atrezo como al comportamiento de los personajes o a sus conversaciones –en la mesa, en torno a una partida de cartas, se hablaba por ejemplo de la 'reciente' victoria de Georges Speicher en el Tour–. Durante toda la tarde en el chigre se pagó con pesetas de la II República, las botellas de sidra se servían sin etiqueta y ningún cantar era posterior a la época en la que vivían la treintena de personajes que bebían en la barra, comían taquinos –denominación de entonces para los pinchos– o jugaban a los bolos en el exterior del pabellón. Y hasta la forma de escanciar cambiaba, «porque mientras hoy ponemos el vaso en el centro, entonces se hacía más de lado, porque así la camisa no se salía de dentro del pantalón».

