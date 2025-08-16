El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación histórica en el chigre del pabellón del Principado. Mario Rojas
Fidma 2025

El chigre del Principado en la Feria de Muestras viajó a 1933

El grupo Frente del Nalón recreó una espicha de una época en la que cambiaba incluso la manera de escanciar

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:28

La indumentaria y apariencia de los parroquianos, dentro y fuera de la barra, ya hacía indicar que algo distinto pasaba en el chigre del pabellón del Principado. Faldas largas, muchos tirantes, muchas boinas, mucho pelo recogido, mucho bigote... Una bandera tricolor remitía a la época republicana y los periódicos sobre la mesa afinaban el tiro: 16 de agosto de 1933. El grupo de recreación histórica Frente del Nalón hizo viajar este sábado a la Fidma 92 años atrás en el tiempo para mostrar cómo eran las espichas de aquella época con una cuidada representación que se prolongó durante cuatro horas. «A diferencia de los actores, nosotros no trabajamos con un guión estricto. Cada uno se prepara su personaje y a partir de ahí vamos interactuando entre nosotros, improvisando conversaciones... Pero siempre ajustándonos a la época», apuntaba David González, secretario de la asociación y que se convirtió en «cualquiera que podía venir a una espicha con la moza, a intentar ligar con una... Vamos a esparcer como se esparcía entonces».

Los parroquianos, comentando las noticias del 16 de agosto de 1933. Mario Rojas

El trabajo previo de este tipo de actividades les lleva meses, pues la intención es que la recreación sea lo más fiel posible tanto en lo que respecta al atrezo como al comportamiento de los personajes o a sus conversaciones –en la mesa, en torno a una partida de cartas, se hablaba por ejemplo de la 'reciente' victoria de Georges Speicher en el Tour–. Durante toda la tarde en el chigre se pagó con pesetas de la II República, las botellas de sidra se servían sin etiqueta y ningún cantar era posterior a la época en la que vivían la treintena de personajes que bebían en la barra, comían taquinos –denominación de entonces para los pinchos– o jugaban a los bolos en el exterior del pabellón. Y hasta la forma de escanciar cambiaba, «porque mientras hoy ponemos el vaso en el centro, entonces se hacía más de lado, porque así la camisa no se salía de dentro del pantalón».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  2. 2 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  3. 3 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  4. 4 Un policía de vacaciones en Luarca, herido grave por una brutal agresión
  5. 5

    Siete años del crimen de Ardines: ni un perdón ni un euro de indemnización
  6. 6 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  7. 7 Asturias advierte: «Nos quedan 48 horas complicadas por los incendios forestales»
  8. 8 El descomunal huracán Rosario Flores refresca Poniente
  9. 9 La parada que nadie perdona en la Feria
  10. 10

    Lección de primera para empezar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El chigre del Principado en la Feria de Muestras viajó a 1933

El chigre del Principado en la Feria de Muestras viajó a 1933