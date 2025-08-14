Coca-Cola refresca el verano asturiano

PUBLIRREPORTAJE Jueves, 14 de agosto 2025, 11:27 Compartir

Sorprendiendo cada año con la creatividad de sus exposiciones, el stand de Coca-Cola en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) es uno de los más esperados por los visitantes del recinto. Todas las edades encuentran entretenimiento dentro del espacio, descubriendo aspectos tan interesantes sobre la marca como los hitos alcanzados por su plan de sostenibilidad This Is Forward, o los nuevos sabores del producto estrella del verano: Fuze Tea.

Este año, la estrategia verde de Coca-Cola ha compartido espacio con datos recién revelados del estudio de impacto socioeconómico bienal. Este análisis en profundidad permite a Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) medir con precisión su impacto positivo sobre el territorio asturiano. Los visitantes del stand han sido los primeros en saber que la empresa trabaja con más de 6.400 puntos de venta en Asturias, y que su presencia en el territorio se traduce en la creación de 500 puestos de trabajo, habiendo incrementado ambas cifras desde el registro anterior.

Ampliar Gabriel Herrea, director del Área Norte de CCEP José Simal Ordás

En repetidas ocasiones, la empresa ha hecho hincapié en el cuidado que hacen de su cadena de suministro al completo, desde proveedores (el 96% del gasto en esta categoría en España se hace en empresas locales) y distribuidores, hasta el cliente. Según se ha podido conocer en FIDMA, la empresa no solo da trabajo a 38 empleados en Asturias, sino que supone la creación de 462 puestos de trabajo indirectos, y el aporte de 31 millones de euros en valor añadido a la economía asturiana (un 0,10% del PIB de la región).

Durante los últimos días, en FIDMA se han podido conocer las novedades del catálogo de productos de CCEP, donde Fuze Tea y los nuevos sabores de Royal Bliss ya han enamorado al público. Adicionalmente, Coca-Cola mantiene su colaboración con gran número de eventos a todas las escalas, apoyando la realización de festivales y fiestas locales que dinamizan la oferta de ocio en Asturias.

Presente en todas las fiestas

Coca-Cola lleva más de 70 años siendo parte de la sociedad española y estando presente con sus bebidas en celebraciones, fiestas populares y todo tipo de jornadas deportivas y culturales. El compromiso de Coca-Cola con Asturias y su gente se manifiesta, entre otras formas, en el apoyo dado al sector hostelero, estando siempre al lado de sus clientes, desde restaurantes con estrella Michelin, hasta tiendas de barrio que forman parte del tejido económico y social de ciudades y pueblos. Las bebidas de esta multinacional con alma local han amenizado cada verano por más de siete décadas, y en 2025 refuerzan este vínculo.

Naturaleza, tradición, gastronomía y aventura hacen del Principado un destino cada vez más demandado por turistas nacionales y extranjeros. El despunte de actividad para Coca-Cola y el sector hostelero supone intensificar esfuerzos para asegurar que la icónica botella de vidrio se sirve en cada terraza, cada barra y mesa. Se trata del formato más sostenible de la casa, además, por ser retornable y rellenable hasta 25 veces. Es también la preferida de los consumidores, y por ello no puede faltar en los brindis que dan banda sonora al verano en Asturias.

Ramón Méndez, Responsable de Comunicación de Coca-Cola en Asturias, destaca que «la labor logística que se despliega en verano merece una mención especial. Coca-Cola no es solo una bebida, sino un motor que mueve personas, negocios y comunidades. Cada botella lleva consigo una parte de nuestra gente, nuestra tierra y nuestra forma de vida.»

Fiestas patronales por todo el territorio atestiguan el acompañamiento de CCEP en cada festejo de la cultura. El Carmín (Siero), El Carmen (Narcea), La Semanona (Gijón), San Agustín (Avilés), San Mateo (Oviedo) y más cuentan con barras y neveras de la compañía en sus festividades, refrescando el verano a asturianos y visitantes.

El impulso a la cultura a través de la música es una razón de ser para Coca-Cola, que ha apoyado también festivales como el Boombastic, el Tsunami, el Gijón Life, Metropoli, Semana Negra, Ewan o el Long Board. A estos pronto se sumarán el imprescindible Aquasella o el Riverland, citas que no solo rejuvenecen la oferta de ocio en Asturias, sino que amenizarán los meses estivales hasta finales de agosto.

Hostelería de bajo impacto

El compromiso de Coca-Cola con las comunidades en que tiene presencia lleva a la empresa a querer construir una cadena de suministro sostenible, resiliente y baja en carbono. En línea con el objetivo «emisiones cero» para 2040 que se fija CCEP, su programa Hostelería #PorElClima traslada esta preocupación por la crisis climática a uno de sus parteners más cercanos: el sector hostelero.

De este modo, Coca-Cola ayuda a bares y restaurantes a reducir su huella de carbono e implementar medidas que les ayuden a ser más eficientes en términos ambientales y económicos. CCEP asume como propia la labor de proteger un entorno natural que disfrutan todos, impulsando formatos como el vidrio, y fomentando un uso responsable de los recursos. En Asturias son más de 500 los adheridos a Hostelería #PorElClima, una cifra que crece mes a mes y prueba el interés del sector por convertirse en un agente de cambio positivo para el medioambiente en Asturias.

Temas

Feria Internacional de Muestras de Asturias