El comercio pide «políticas reales» para combatir la competencia desleal Julio González Zapico entrega a Luis Bobes, propietario de Sombrerería Albiñana, el premio Comercio Innovador 2019. La Unión de Comerciantes se fija como reto principal la modernización del sector PABLO SUÁREZ Miércoles, 7 agosto 2019, 02:02

El día que la Feria le dedicó al comercio se convirtió en un distendido encuentro entre comerciantes, políticos y empresarios de diversos sectores. La jornada tuvo de todo. Desde el tono de celebración que se le antepone a cualquier acto que tenga como escenario el siempre bullicioso recinto ferial hasta la reivindicación de un colectivo, el del comercio, que persigue desde hace años el reconocimiento a la importante labor de cohesión que desempeñan en las ciudades.

A quien se le pide ese reconocimiento, traducido en políticas que apuesten por el sector y ayuden a combatir la competencia desleal que el colectivo viene denunciando desde hace años, es a la administración, tanto en su vertiente local como en la regional. «Deben tener en cuenta al sector minorista asturiano. Por lo que es y por lo que representa», afirmó la presidenta de la Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño, Sara Menéndez, quien instó a la clase política (ayer representada por el director general de Comercio y Turismo, Julio González Zapico; el concejal de Promoción Económica, Turismo y Comercio de Gijón, Santos Tejón, y la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández) a poner en marcha «programas reales» que abarquen los cuatro años de legislatura y den al comercio minorista la presencia institucional que viene exhibiendo a pie de calle.

No estuvo sola Menéndez en sus reclamaciones. Junto a ella, el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, insistió también en la necesidad de potenciar el comercio desde la administración. «Se trata de un sector que representa al 12% del PIB asturiano y que debe tener la categoría de elemento vertebrador de las ciudades. Es la savia de nuestras villas. Sin comercio no hay ciudades y sin empresas no hay paraíso», destacó, en alusión a la reducción presupuestaria que viene experimentando el sector durante los últimos años.

Una vez fijados los deberes del resto, llegaba el momento de consolidar los retos que se marcan los comerciantes de cara a los próximos años. El más importante, y que ayer se repitió de forma continuada, es el de afrontar la modernización del sector y luchar, también de forma interna, contra la competencia desleal. «No enfrentaremos a continuos e importantes desafíos. El camino que tenemos por delante es complicado, pero con vuestra ilusión y compromiso conseguiremos darle un impulso al sector», garantizó, optimista, Zapico. Menéndez y los empresarios distribuidos por el patio de butacas asintieron conformes.

Quien no quiso adelantar ninguna de las políticas que pretende poner en marcha desde su parcela municipal fue Tejón, quien, no obstante, tranquilizó al sector con un mensaje de compromiso. «El comercio ha hecho prosperar mucho a Gijón, especialmente en el último cuarto de siglo. Como administración más cercana prometo un firme apoyo al comercio local tradicional», garantizó el nuevo edil.

Sombrerería Albiñana

Antes de esta demostración de intenciones políticas había tenido lugar la entrega del Premio Comercio Innovador 2019, que este año recayó en Sombrerería Albiñana, con dos locales en Oviedo y desde donde se han impulsado novedosas iniciativas como el club del sombrero o la música para sombrerería. Junto a este negocio, otros dos recibieron sendos accesits. Parafernalia y Almacén y Paraíso Curvy vieron así premiada sus esfuerzos por revolucionar el sector.