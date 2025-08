«Un dron no es un juguete, es una gran responsabilidad», apuntan desde la empresa Almadron

Jessica M. Puga Gijón Sábado, 2 de agosto 2025, 19:58 Comenta Compartir

Alberto Maceda y Marina Martorell son dos de los poco más de 119.000 operadores de drones registrados en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Su proyecto está en Gijón, se llama Almadrón y hace volar –en objetos sí identificados– las fotografías que hace ella y los vídeos de él. También tienen 'tour virtual', talleres familiares de manejo de dron e imprimen en 3D. La suya es una de las seis iniciativas empresariales que durante esta primera semana de la Fidma ocupará el estand de Gijón Impulsa, junto a Beeko Cosmetics, el fotógrafo Adolfo Fernández, Eguzki, Davidmarcosart y Paula Díaz Fernández. La semana que viene serán otros seis proyectos los que se den a conocer.

–¿Cómo surge Almadrón?

-(Marina Martorell) Alberto, que siempre ha sido una persona muy emprendedora, decidió hacer un cambio radical y vivir haciendo lo que le gusta. Cuando me lo propuso hace algo más de un año dije que sí. Nuestro lema es ver la vida desde otra perspectiva, esto es, ver los problemas que van surgiendo como retos y experiencias nuevas porque las ganas y la actitud lo son todo, pero hallar el momento lo es más.

–Buen lema para todo emprendedor.

–(Alberto Maceda) Porque no es fácil. Sobre todo cuando tienes un trabajo fijo, con buen horario... Nuestros amigos y la familia nos decían 'pero, ¿seguro? y siempre respondíamos '¿por qué no? Habrá que intentarlo'. Es que si no luchas por lo que te gusta... Empezamos con miedo, claro, pero vas aprendiendo sobre la marcha.

–¿Y la cuestión de permisos cómo funciona?

–(A. M.) Igual que cuando graba una televisión en cuanto a imagen, pero nosotros tenemos que pedir muchos permisos más. Normas hay un montón y son muy estrictas: no perder visual con el dron salvo que tengas la licencia adecuada, una altura determinada... En la batalla de agilizar los trámites estamos ahora los 'droneros'. El Real Decreto publicado a finales de 2024 es algo más permisivo, fundamentalmente en los tiempos con los que hay que pedir los permisos.

–¿A quién se los piden?

–(A. M.) Ahí empieza el lío porque depende. Al Ministerio del Interior casi siempre, pero luego depende de si es zona para la conservación de aves; también contactamos con administradores de fincas porque no se puede pasar encima de un edificio sin pedir permiso, y lo mismo si hay un centro de estudios o una iglesia...

–Se pasan el día pidiendo permisos...

–(M. M.) Y también hay que acotar las horas. A veces puedes dar un rango, pero te suelen llamar para concretar.

–¿Y si llueve el lunes de dentro de 10 días?

–(A. M.) ¡Pues te fastidias! En teoría el nuevo decreto permite volar en los cinco días hábiles después del permiso original... pero el Ministerio del Interior aún no ha actualizado la página, así que tienes que pedir o cinco permisos o, si te contactan, aprovechar para comentar que dependes de la climatología... Es que ellos también están desbordados porque pide permisos tanta gente...

–Vamos, que no es como jugar a la consola.

–(A. M.) El ministerio tiene el guion de todo lo que vamos a hacer, y si no saltamos cualquier cosa, lo sabe. Hay dos grupos de personas: los que nos piden locuras, como que pase entre la gente, que no se puede, y los que más bien les asusta.

–(M. M.) Un dron no es un juguete, es una gran responsabilidad.

–¿Los accidentes con el dron son solo cosa de novatos?

–(A. M.) Uno no es piloto de drones si no lo ha chocado (ríe).

–¿Qué le dicen a quien desconfía de las nuevas tecnologías como esta?

–(A. M.) Que es una herramienta con muchísimas posibilidades. Lo puede usar el ejército, pero también el agricultor, la publicidad, y también puede ser un entretenimiento y una manera de desarrollar, por ejemplo, habilidades motoras y cognitivas. A partir de ahí, el uso que se le dé depende de uno mismo. Por eso entiendo que haya reglas porque a fin de cuentas entras en espacio aéreo, pero una avioneta puede hacer su plan de vuelo y despegar en el mismo día, pero yo, mínimo, necesito cinco de antelación.

–¿Qué explican en su puesto en el estand de Gijón Impulsa?

–(A. M.) Nos centramos en las fotografías y los vídeos promocionales con el dron.

–(M. M.) Nos estamos dando a conocer como empresa gijonesa, de carácter familiar y trato cercano. Por eso recibimos a cualquier persona, empresario o no, que quiera hacer algo. En 'Crea tu idea' buscamos que nos cuenten precisamente lo que quieren hacer con un dron. Estar en la Fidma es una oportunidad, estamos súper agradecidos de que hayan contado con nosotros.

–Se pensarán que todo eso tiene que ser muy caro. ¿Lo es?

–(M. M.) Tenemos 'promos'. Una sesión de fotos de 45 minutos con 15 fotos por 50 euros y dos horas de vídeo con dron por 150 euros.

–¿Cuántos drones manejan?

–(A. M.) Trabajamos ahora con tres: uno de 249 gramos, que es el más versátil; otro más grande enfocado a cine para espacios muy grandes, y un FPV, que se usa con gafas y es más parecido a pilotar un avión. Tenemos más para los talleres, porque en esto hay que modernizarse constantemente.