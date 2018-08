La enciclopedia de Quini y Castro 01:10 Uno de los nietos de Jesús Castro lanza un penalti en la zona del simulador. Gijón repasa en su estand vida, obra y triunfos de ambos hermanos PABLO SUÁREZ Viernes, 3 agosto 2018, 00:52

Un signo de admiración, respeto y agradecimiento. La evidencia de la veneración a dos figuras especiales. La ciudad de Gijón aprovecha su estand en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) para rendir un tributo «obligado» a dos de los deportistas asturianos más importantes de la historia y, sin ninguna duda, los más queridos por todos los aficionados al fútbol. Hablar de Enrique Castro 'Quini' y Jesús Castro es hablar de sportinguismo, de legado, de bromas, de anécdotas y, en definitiva, es hablar de Gijón y sus bondades.

Todo queda perfectamente reflejado en el espacio que se les dedica en la Fidma, donde, gracias a la colaboración de la familia, que se ha prestado a ceder material inédito, no falta un solo detalle a la hora de explicar la trayectoria y relevancia de los dos genios del balón. «Aquí en Gijón todos conocemos a Quini y a Jesús, pero hay gente de fuera que no tiene tanto conocimiento sobre estas dos figuras», explicaba el periodista Manfredo Álvarez, comisario del estand.

Fotografías y camisetas

Lo primero que se encuentra el visitante en el estand es una imponente sala, a cada lado de la cual se ubican dos paneles que realizan a través de imágenes un viaje por la trayectoria y los momentos más curiosos de los dos jugadores. En la parcela de Jesús Castro, del que se destaca sus dieciocho años de servicio al club de sus amores, se pueden apreciar fotos como la de su primera convocatoria como guardameta del Sporting o la del que es uno de los momentos más icónicos del cancerbero, su parada acrobáticaen el Tartiere el día en que el Sporting logra el ascenso en la temporada 1976-77.

Frente a este material, el panel dedicado a su hermano no se queda atrás. Fotos históricas como la de los siete sportinguistas convocados por el combinado nacional (Maceda, Uría, Joaquín, David, Morán, Cundi y el propio Quini), o la de 'El Brujo' con la cara inchada después de que Alan Hunter, y no George Best como siempre se dijo, le rompiese el pómulo en un encuentro frente a Irlanda del Norte.

Al fondo reposan algunas camisetas de ambos futbolistas y los siete Pichichis que levantó 'El Brujo' a lo largo de su carrera. En el medio, a modo de isleta, camisetas dedicadas a Quini por figuras como Messi, Ronaldo, Neymar Jr., Iniesta, David Villa o Juan Carlos Valerón dan buena cuenta de la trascendencia del que muchos catalogan como el mejor rematador de la historia del fútbol español.

Vídeos, goles y alineaciones

El espacio contiguo está presidido por una gran pantalla en la que se reproducen continuamente vídeos e imágenes de los hermanos Castro. Justo al lado, dos pantallas táctiles permiten al visitante adentrarse un poco más en estas dos leyendas. Hay testimonios, vídeos, alineaciones históricas, convocatorias, goles y la sección 'sabías qué...'.

Uno de los platos fuertes llega tras atravesar el pasillo que une las dos zonas de las que consta el espacio. Una experiencia de realidad virtual diseñada en exclusiva para la cita promete ser uno de los grandes atractivos del ferial. Mediante sensores y unas gafas especiales, los visitantes podrán vivir la sensación de lanzar un penalty en El Molinón ante un guardameta imponente como Jesús Castro.

El Molinón en Playmobil

Como colofón, al fondo del estand el visitante se encuentra una imponente maqueta de El Molinón realizada a base de Playmobils y cuya autoría corresponde al artista Javier Grela. Junto a ella, un photocall con la imagen de los dos futbolistas luciendo la elástica del Sporting pone el toque benéfico al espacio. Si se llega a 500 fotos publicadas, el Ayuntamiento se compromete a donar mil euros a la Fundación Hermanos Castro, y redondear así un precioso y necesario homenaje. La familia Castro, presente ayer casi al completo, y el resto de los asistentes (Megido, Redondo, Cundi, Gerardo Ruiz...) aplaudieron con honda emoción un estand llamado a ser el gran atractivo de la Fima 2018. Así lo aventuró en la presentación el edil Jesús Martínez Salvador. Solo falta esperar a mañana.