«Hay futuro en el arte y las mujeres tenemosmucho que decir»

María Agra Gijón Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El pabellón de SabadellHerrero acogió ayer la jornada Mujeres en Noroeste, que este año se presenta bajo el título 'Mujeres creadoras. Claves y retos en la plástica contemporánea'. El objetivo fundamental es «rendir homenaje a todas las mujeres que trabajan en Sabadell Herrero», destacó Alfredo Fernández, director Comercial Territorial Noroeste de Banco Sabadell, quien indicó que «este ha sido un año complicado donde hemos tenido que dar el do de pecho».

Por eso quisieron hacer un reconocimiento a las mujeres por «su trabajo diario, su buen quehacer y, sobre todo, en una empresa donde hemos roto el famoso techo de cristal porque prácticamente un 52% de las directivas del banco son mujeres, basado únicamente y exclusivamente en el talento», remarcó. Un guiño que han querido destacar también durante los 16 días de Fidma, ya que el logo de la exposición del pabellón del SabadellHerrero es una gaitera. «Esto se ha hecho adrede para conseguir un reconocimiento a nuestras mujeres», enfatizó Fernández.

En la jornada, que estuvo moderada por Santiago Martínez, historiador del arte, crítico y docente, participaron Diana Llamazares, galerista y promotora cultural; María Jesús Rodríguez, escultora y ganadora de la Medalla de Plata del Principado de Asturias en 2019; Elena Rato, artista versátil en pintura e instalación, y Helena Toraño, pintora llanisca con proyección internacional cuya obra fusiona lo femenino, mitológico y asturiano.

Cuatro artistas que trabajan desde Asturias y que en estos últimos años han conseguido que «se ponga en valor la creación por parte de las mujeres artistas, tan olvidadas anteriormente», señaló Llamazares, orgullosa porque aunque sus trabajos se proyectan a nivel nacional e internacional, «ellas mantienen sus talleres y estudios en Asturias, que es algo muy relevante».

«Hace falta apoyo del sector»

En la misma línea se expresó Helena Toraño. Para ella, estar presente en jornadas como la de ayer es «una gran oportunidad» para compartir sus procesos de trabajo, las inquietudes que imperan en el sector y, sobre todo, cómo es trabajar desde Asturias». Gracias a las facilidades de internet y las redes sociales, ahora se siente mucho más cerca del público. «Antes te daba la sensación de trabajar un poco desde la periferia, sobre todo por la barrera territorial, pero ahora es más fácil llegar a la gente y que conozcan tu trabajo», comentó.

La clausura del acto corrió a cargo de la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, que puso el foco en el reconocimiento de estas mujeres por «ese papel oculto que tuvieron durante años, donde no podían ni firmar sus obras».

Temas

Feria Internacional de Muestras de Asturias