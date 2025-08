Homenaje en la Feria de Muestras: Carmen Moreno, la voz sólida y fuerza imparable del comercio

Jana Suárez Gijón Martes, 5 de agosto 2025, 20:57 Comenta Compartir

El Día del Comercio de esta 68 edición de La Feria tuvo nombre propio, Carmen Moreno. La gerente de la Unión de Comerciantes que estuvo durante 34 años al frente de la asociación no dijo adiós, porque «le debo mucho a Gijón y aquí me vais a tener a los que os haya gustado y a los que no». Dijo que no iba a llorar, pero alguna lágrima soltó «eso sí de felicidad, porque he hecho siempre lo que he querido y seguiré haciéndolo y no va ser aquaqym ni galletas, es seguir luchando por esta ciudad que tanto me ha dado», recalcó muy emocionada la hasta ahora gerente de la Unión de Comerciantes que no quiso aclarar el deparar de su futuro, pero que auguró «será muy activo».

«Discutíamos y nos reíamos»

No faltó nadie a este acto de despedida que se englobaba dentro del Día del Comercio. Representantes de todos los partidos políticos y de los sectores empresariales, económicos y culturales alabaron el buen hacer de esa «mujer digna, leal, dialogante y con la que hemos logrado una comercio para Gijón y para toda Asturias muy fuerte», admitió la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. «Discutíamos y reñíamos a partes iguales, pero siempre había un punto en común porque su objetivo siempre fue la lucha por el futuro del comercio, es una fuerza de la naturaleza imparable que nadie podrá apagar», comentó el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, definió a Moreno como «la voz sólida y la mujer que se anticipó a todo. Era innovadora y de las primeras que aportó por la digitalización del comercio».

Abrazos y lloros

Abrazos y lloros

Subrayó además Llamedo la importancia de los establecimientos minoristas –casi 8.000 en Asturias–, «que cada día levantan la persiana». La vicepresidenta aprovechó la celebración del Día de Asturias para destacar cinco líneas estratégicas: una línea de digitalización, un programa de comercio verde y sostenibilidad, proyectos de relevo generacional, el refuerzo de ayudas directas al comercio rural, y una línea de revitalización específica para revitalizar los bares-tiendas fundamentales en los pequeños pueblos de la geografía asturiana». La vicepresidenta incidió también en la importancia de los bonos al comercio «que son todo un éxito». «Las cifras son importantes, pero para Carmen Moreno lo primero siempre fueron las personas. «Las escuchaba, asesoraba y era por las que verdaderamente luchaba», aseveró, muy emocionada Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes, que se fundió en un enorme abrazo con Moreno. Lloraron ambas mientras el público las aplaudía. No fue el único momento emotivo. A Moreno le brotaron de nuevo las lágrimas por sus ojos cuando recibió un libro de firmas de cariño, un obsequio del Ayuntamiento y la Unión de Comerciantes de Mieres y visualizó un vídeo que repasó su extensa trayectoria. «No me voy. Voy a pasar más tiempo con mis nietos : Pablo, Martín y Jaime. Pero me veréis mucho en las calles y en los comercios. Gracias, os quiero», concluyó Moreno, quien se despidió con una frase de Adolfo Suárez: «La vida siempre te da dos opciones: la cómoda y la difícil. Cuando dudes, elige la difícil».

Cuatro homenajeadas

Durante el acto se homenajearon a cuatro empresas que cumplían 24 años como asociadas: la peluquería de Esther Luces, la tienda de moda masculina de Stefano Rossi, el Hospital Veterinario de Asturias y la Cooperativa de Agricultores de Gijón.