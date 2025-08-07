La industria, un sector estratégico para la competitividad Administración, instituciones y empresas analizan los retos del sector en los Encuentros con los Ingenieros Técnicos Industriales en la FIDMA

Los Encuentros con los Ingenieros Técnicos Industriales, organizados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias en el marco de la 68ª edición de la FIDMA, llegarán a su fin con la tradicional reunión del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de España.

Una edición especial que coincide con el 175 aniversario de la enseñanza industrial en España, efeméride que reivindica el origen de la profesión y su papel en el desarrollo económico del país.

El jueves 7 de agosto tuvo lugar el acto institucional de apertura, en el que intervinieron el decano del Colegio, Diego Pérez Muñiz; el presidente del Consejo General, José Antonio Galdón; el viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo; el director general de Energía y Minería, Javier Cueli; el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios; y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer.

En lugar de ponencias, este año se celebró la mesa redonda «Industria e Ingeniería: una historia de 175 años», con representantes del ámbito empresarial, político e institucional que debatieron sobre los grandes desafíos del sector: la necesidad de actualizar la Ley de Industria, la amenaza de la deslocalización, la importancia de la colegiación y el visado como garantía de calidad y seguridad, y el papel estratégico de la ingeniería para mejorar la competitividad industrial.

Galdón defendió que «la industria debe recuperar el 20% del PIB nacional» y para ello «es clave una legislación adaptada al contexto geopolítico actual, que permita avanzar hacia una industria de mayor valor añadido». En esa línea, el CEO de PHB Weserhütte, Arturo Betegón, reclamó a la administración un mayor esfuerzo inversor y agilidad burocrática para acometer los proyectos a tiempo, y anunció la puesta en marcha del Plan de Bienes de Equipo 2026-2030, de SERCOBE y el Ministerio de Industria, para impulsar la competitividad industrial y la innovación.

Por su parte, Santiago Rebollo, CEO de Iberastur y director de Desarrollo y Neocio de Iturcemi Grupo, apuntó a la escasez de profesionales y falta de estabilidad normativa como los retos de las empresas jóvenes.

En este sentido, el diputado nacional Roberto García Morís insistió en que la ley de Industria «es necesaria» y que existe un diálogo permanente con el sector para sacarla adelante y reforzar el tejido productivo; mientras que el senador Pablo González reclamó «un lobby industrial asturiano fuerte en Madrid», y una legislación que favorezca una industria productiva de alto valor.

Función Pública

Uno de los puntos más controvertidos fue la reivindicación por parte de Galdón de la reclasificación de los ingenieros técnicos al subgrupo A1 en la Administración Pública, una moción recientemente aprobada en el Senado, «justa», según García.

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, clausuró la jornada subrayando la necesidad de impulsar fuentes de energía y nuevas infraestructuras para atender los proyectos de inversión que se plantean en Asturias.

El programa continuará con la presentación de la Mesa de la Ingeniería de Asturias, una conferencia sobre los retos del agua, y la tradicional recepción institucional en el Ayuntamiento de Gijón a los decanos de Colegios de toda España. El próximo miércoles 13 de agosto, el stand del Colegio acogerá una jornada dedicada al talento joven, con los equipos Wolfast, Uniovi e-Tech Racing y 4Space de la Escuela Politécnica de Ingeniería.

