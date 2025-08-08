La ingeniería técnica industrial advierte en la Feria de Muestras de que «España y Europa deben recuperar a marchas forzadas su competitividad»

Iván Villar Gijón Viernes, 8 de agosto 2025, 18:41 Comenta Compartir

Los ingenieros técnicos industriales dedicaron su encuentro anual en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) –y ya van 31–, a la conmemoración del 175 aniversario del nacimiento de la enseñanza industrial en España con la promulgación en 1850 del Real Decreto que dio origen a las escuelas industriales. El encargado de hacer un repaso por la historia de estos estudios y de las diferentes leyes de industria, en un acto que contó con la presencia de más de una veintena de decanos de todo el país, fue el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos de España, José Antonio Galdón, quien lamentó que «desde hace muchos años en España y en Europa hemos perdido con respecto al resto del mundo una competitividad que tenemos que recuperar a marchas forzadas».

Galdón defendió que «España tiene todos los ingredientes para ser una gran potencia industrial, y Asturias es un gran ejemplo de ello», aunque ve necesarios cambios como la actualización de la Ley de Industria, que data de 1992, «para hacer una más acorde con los tiempos actuales y que la gente que apuesta e invierte para fabricar y generar valor pueda hacerlo con más facilidades y las máximas garantías, de un modo en el que pueda competir con el resto de países del mundo». Se refirió a la «vuelta a la autarquía que se está produciendo con los aranceles de Estados Unidos, que rompen el tablero y van a suponer un freno con el que se va a resentir la economía europea». Recordó, no obstante, que «el mundo no es solo Estados Unidos, sino que hay otros muchos mercados», por lo que apeló a «salir de ese estado de comodidad que muchas veces hemos tenido en Europa y que parece placentero, para dar un impulso e intentar liderar la industria».

El director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli, señaló que «se hablar de Asturias como un refugio climático, pero también debe ser un refugio industrial. Tenemos una larga historia de industria que debemos seguir manteniendo frente al futuro que se avecina». Por su parte el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Pedro López Ferrer, advirtió por su parte de que «si no actuamos con premura, el futuro industrial de Europa, España y Asturias se verá seriamente comprometido».

El acto incluyó una mesa redonda en la que participaron Arturo Betegón (PHB Weserhütte), Santiago Rebollo (Iberastur e Iturcemi), el diputado socialista Roberto García Morís y el senador del PP Pablo González. Este último señaló que «el síntoma de que nuestra economía y nuestra industria no tienen el papel que se merecen es que los sueldos llevan estancados 30 años».

