Nuevo récord para la Feria de Muestras de Asturias «más innovadora y sidrera»: 748.884 visitantes «La sidra ha logrado atraer a visitantes de toda Asturias, pero hemos notado muchísimo el gran auge del turismo internacional», alabó Álvaro Alonso, director de la Fidma, que puso en valor la realización de casi 200 actos. «Ha sido un hito histórico para el verano gijonés», apuntó Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón

Jana Suárez Gijón Domingo, 17 de agosto 2025, 19:48 | Actualizado 20:01h.

La 68 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) finaliza este domingo y lo hace batiendo de nuevo un récord «sin precedentes», así lo destacó el director de la Fidma, Álvaro Alonso quien ha hecho balance. La Feria ha alcanzado este año los 748.884 visitantes y cerca de 200 actos institucionales. Son 4.552 visitantes más que en la pasada edición y un añadido de 60 actos con respecto a 2024.

La sidra ha sido la gran protagonista del recinto ferial con distintos pabellones institucionales dedicados a la emblemática bebida asturiana y numerosos actos con temática relacionada, culminando con la celebración del Día de la Cultura Sidrera, este domingo, en la Feria que ha servido de escaparate internacional para la bebida asturiana, «un nexo que une el orgullo de todos los asturianos. Al mismo tiempo, ha permitido darla a conocer a todas aquellas personas que nos han visitado de otras provincias de España y de otros países», declaró la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez.

En palabras del director de la Feria, Álvaro Alonso, «ha sido un éxito deseado y esperado, pero que de nuevo nos llena de orgullo. Solo tenemos palabras de agradecimiento para los expositores y turistas y tengo que destacar que era una maravilla escuchar por las calles del recinto a la gente hablar en decenas de idiomas diferentes. Como titula el cartel de este año 'Expansión', esta Feria ha sido expansiva, internacional, tecnológica, inclusiva y muy asturiana», valoró Alonso.

Esta 68 edición de Fidma también se ha destacado por la celebración de casi 190 actos institucionales y otras actividades. «Estos eventos constituyen uno de los valores añadidos de la Feria, abarcando ámbitos como el económico, cultural, político, educativo, social, deportivo, solidario o científico, entre otros, lo que refleja una importante apuesta por el debate, la reflexión y la divulgación», matizó Félix Baragaño, el presidente de la Cámara de Comercio.