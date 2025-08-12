El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángel González, director de EL COMERCIO, junto a Pablo Junceda, director general adjunto del Grupo Banco Sabadell; Vanesa Fernández, directora de Comunicación, y Ana Fernández, directora regional. ARNALDO GARCÍA
Feria de Muestras de Asturias (Fidma) 2025

El SabadellHerrero renovará su pabellón por otros 25 años en la Feria de Muestras de Asturias

Pablo Junceda alaba la que «será una de las ediciones de la Fidma más potentes que se recuerdan»

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 08:41

Celebraba hoy el Banco Sabadell su día en la Feria Internacional de Muestras, evento en el que suma veinticinco años de presencia y con el que recientemente ha sellado otros veinticinco de colaboración. Fue en mayo cuando la entidad bancaria y la Cámara de Comercio de Gijón firmaron la renovación del convenio: «Nosotros históricamente siempre hemos estado muy vinculados a la Feria porque, históricamente, siempre hemos estado muy vinculados a la Cámara», comentó el director general adjunto del Banco Sabadell, Pablo Junceda. Y para afrontar ese nuevo cuarto de siglo, para dejar el estand «preparado» para los próximos veinticinco años, la intención es acometer en 2026 una remodelación del espacio, para actualizarlo.

Tras charlar con el director de EL COMERCIO sobre la opa del BBVA y destacar el apoyo de los grandes grupos accionariales del Sabadell a esta entidad, posó Junceda en el photocall del periódico junto a Ana Fernández y Vanesa Fernández, directora regional y directora de Comunicación de la territorial respectivamente. Era el momento de proponer el titular que le gustaría fuera noticia de primera del decano de la prensa asturiana y no lo dudó: «El Sabadell Herrero cumple sus primeros cincuenta años en la Feria de Muestras». Aunque para entonces «yo ya estaré jubilado», bromeó pensando en ese 2050.

De la propuesta con la que el Banco Sabadell está presente en esta edición de la Fidma, la exposición 'Asturias de folixa', un repaso de las fiestas de sus 74 concejos, presumió de «haber acertado» de lleno. «Está siendo un escaparate fantástico de Asturias y de lo que somos los asturianos», dijo refiriéndose al contenido del pabellón del Sabadell pero también al del Ayuntamiento de Gijón o el del Principado.

«Probablemente esta sea una de las mejores ediciones; una de las ediciones más potentes que se recuerdan», aventuró.

