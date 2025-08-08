El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jorge García, Ovidio de la Roza, Félix Baragaño y Alejandro Calvo. Arnaldo García
Fidma 2025

El sector del transporte muestra en la Feria de Muestras su preocupación por la creación de zonas de bajas emisiones en las ciudades

El presidente de Asetra, Ovidio de la Roza, pide «una interlocución adecuada» a la hora de regular estos espacios para no perjudicar al reparto urbano de mercancías

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:35

El salón de actos del Palacio de Congresos albergó la 31 edición de la Jornada del Transporte por Carretera en la Fidma, organizada por la Asociación de Empresarios del Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades afines del Principado de Asturias (Asetra). «Para nosotros este acto es muy importante, porque estos dáis en la Fidma se centra todo el poder económico y político de la región y podemos reivindicar a un sector que muchas veces adolece de falta de reconocimiento pese a su importancia en lo económico, lo estratégico y lo social», destacó su presidente, Ovidio de la Roza, quien ayer también recibió un reconocimiento a su trayectoria empresarial en el marco del Día del Autónomo.

Además de reiterar la preocupación del sector ante cuestiones ya recurrentes como «el peaje del Huerna, los accesos a Asturias y al puerto de El Musel y las infraestructuras de todo tipo», De la Roza incidió en esta ocasión «en el futuro de la multimodalidad y la logística en un momento en el que en todos los ayuntamientos está abierto el debate sobre la creación de las zonas de bajas emisiones». Y apuntó que, «más allá de todo lo que puede conllevar para los ciudadanos, va a ser un problema para el reparto de mercancías en las ciudades».

El presidente de Asetra remarcó cómo ha habido un cambio en el modelo de consumo por el cual «cada vez aumenta más la compraventa 'online' de mercancías, y la distribución urbana está creciendo de una manera exponencial», algo que pidió tener en cuenta a la hora de regular estas zonas con restricciones de acceso. «Muchas veces los ayuntamientos elaboran estas normas atendiendo a puntos de vista puramente teóricos, pero sin conocer las necesidades del sector y la realidad del día a día en lo que respecta al reparto de mercancías y la producción de la industria», señaló. En este sentido, abogó por «una interlocución adecuada con los transportistas y con quienes realmente conocen la logística y la distribución, para buscar una normativa reguladora que combine el reparto urbano con el respecto al medio ambiente y, por supuesto, con el bienestar general de la ciudadanía.

Con respecto al retraso de la subestación eléctrica necesaria para la entrada en servicio de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), De la Roza lamentó la falta de avances «después de 20 años hablando de ella. En vez de anuncios, se necesitan realidades». La jornada dedicada al transporte por carretera contó con la presencia del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

