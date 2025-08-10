Sidonie, Marlena y King África actuarán en Castropol, primer escenario del festival itinerante El Pueblo

Iván Villar Gijón Domingo, 10 de agosto 2025, 19:13 Comenta Compartir

«El recinto será todo Castropol», destacó Laura Bernardo, organizadora, durante la presentación en la Fidma del festival El Pueblo, un certamen itinerante de nueva creación que el 12 y 13 de septiembre celebrará su primera edición en «esta joya que tenemos en el occidente». Y es que aunque el escenario principal –donde actuarán entre otros Sidonie, Marlena, King África, The Rapants, Sanguijuelas del Guadiana, Niños Bravos, Amor Líquido y The Goodmen– se ubicará a orillas de la ría del Eo, mirando hacia Galicia, la oferta de este evento va más allá de la música e incluirá un mercado de productos asturianos en el parque Vicente Loriente, una exposición de fotos históricas en la casa de cultura, rutas guiadas, paseos a caballo, sesiones de yoga, pintacaras infantiles...

La empresa Germán Vizcaíno decorará la villa, resaltando sus elementos más emblemáticos, «y los vecinos también pondrán su granito de arena decorando sus casas y balcones». Y no faltarán muestras de la tradición de la villa, como las alfombras florales y una zalea con embarcaciones del Club de Vela Castropol. «Con este festival queremos dinamizar el medio rural. Darle vida y protagonismo a nuestros pueblos y mostrar que no solo son un lugar bonito para visitar, sino también para vivir y para emprender», apuntó la organizadora. El festival será de acceso gratuito y «para que gran parte de los beneficios se queden allí» las barras que se instalen serán gestionadas por una asociación local y por los propios bares de Castropol.

Esta iniciativa está promovida por el Principado. Su director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, destacó durante su presentación en la Fidma la «clara vocación social y cultural» del certamen, mientras que el alcalde de Castropol, Francisco Vinjoy, remarcó que «queremos mostrar la capacidad de organizar eventos en el medio rural». Entre los patrocinadores está Caja Rural de Asturias, también presente en el acto de ayer.

