El sofá en todas sus versiones, confortable estrella de la Feria

No son pocos los visitantes que ven la Feria como una oportunidad para adquirir el mobiliario que falta en su hogar. O que sean renovar. Tentados por las ofertas que se ofrecen, en su mayoría con descuentos de hasta el 20%, no es de extrañar que salgan del recinto con nuevo mueble. «El producto estrella sigue siendo el sofá», afirma Inmaculada Álvarez, de Hipermueble, en el pabellón 5. «Es por lo que la gente más pregunta», afirma la vendedora. Eso sí, no hay un tipo concreto: deslizante con soporte, de relax.... Y, entre las novedades de este año, llama la atención el sillón reclinable de muebles Vilela, que ya incorpora un pequeño soporte para poder poner el móvil. «Llama la atención», afirma Luis Vilela, quien vende bajo el cartel: 'Producto único'. «Está mejor que una cama», bromea. E incluso tiene cargador. Su precio en feria es de 650 euros, 200 menos que en tienda.

Pero, ¿cómo es ese cliente que aparece en la Feria? «Se deja aconsejar mucho», afirma Jesús Rivero, del Grupo FHOA, que acaba de cerrar una venta con una familia. «Vinieron hace tres días y hoy han vuelto a comprar». Explica Rivero que el cliente «no llega y compra directamente». Un motivo es que «hay mucha competencia dentro del recinto».

Jesús Calleja, del Grupo BUK, suscribe las palabras de Rivero. «El tipo de cliente es distinto al que tenemos en tienda. No es tan impulsivo como hace años. En la Feria hay dos tipos: el que viene a buscar y los que vienen de paseo. Les tiene que llamar la atención, es cuando realmente preguntan. En la tienda van a algo en concreto».

En Grupo BUK se centran en «diseños más personalizados» y de todo tipo: armarios, sofás, mesitas... «La gente ya no quiere lo tradicional, quiere cosas novedosas», indica. En su estand preguntan mucho «por muebles para la entrada de la casa», pero también por las cocinas, algo que, según indica Calleja, se debe a que «otros años no había tantas». Por eso desde Hipermueble también han querido incorporar a su amplia oferta esta parte sustancial de la casa. «Vamos poco a poco», indica Álvarez. Además, ofrecen muebles «a medida» donde el cliente puede elegir tanto los materiales o lo ancho o largo que desean el mueble.

Esto también sucede en Wood Soild, que repite por segundo año en la Feria. Ofrece muebles de madera maciza con un 10% de descuentos en todos sus productos. La oportunidad de poder adaptar los muebles y crearlos a las necesidades de los clientes en sus casas es «lo que más gusta», indica Jean Baptiste Girard.

Veinte ventas en dos días

Volviendo al producto estrella de la Feria, es decir, el sofá, «el cliente no sabe muy bien qué busca», indica Rivero. Por eso el recinto se convierte en un gran escaparate, ya que «se pueden probar muchas opciones porque no queremos que haya una compra que no sea acertada». Por ello, para evitar arrepentimientos y facilitar que quien dude se lo tome con más calma prorrogan la oferta «quince días más en tienda». Porque las ventas no solo son estos dieciséis días. «La Feria es un escaparate, los meses que siguen a continuación cuentan. Porque igual vienen al recinto, les interesa un mueble y se acaba cerrando la venta en tienda», dice Álvarez.

Modelo extensible

En el caso del Grupo FHOA, también hay 200 euros de diferencia entre comprar en tienda o en el recinto. El modelo más vendido es un sofá extensible que no solo alarga los sillones sino que también lo hace con el reposamanos haciéndolo cama.

Aunque «aún es pronto para hacer balance», Grupo FHOA valora el primer fin de semana. «Hemos hecho casi una veintena de ventas de conjuntos», celebra Rivero. «Ha sido un buen fin de semana», corrobora Álvarez.

«Son oportunidades muy buenas», dice Héctor Fuente, de Muebles Vivarea. Sus descuentos, «entre un 10% y un 15% en habitaciones y en colchonería «hasta un 60%». Las ventas «han ido cambiando». Tras la pandemia han observado que «si antes la segunda semana era la fuerte», ahora «desde la primera ya se está vendiendo. Está mucho más equilibrado», afirma.

Por todo ello, la Feria se convierte año tras año en el gran escaparate del mueble, ofreciendo todo tipo de opciones para todo tipo de casa.

