«Sonrisa, esfuerzo y no bajar la guardia», las claves del éxito

Jana Suárez Gijón Viernes, 1 de agosto 2025, 21:57 Comenta Compartir

No hay límites para una Feria de Muestras que tras más de cien años de andadura sigue creciendo. «Una energía positiva y llena de color inundará este año la Fidma 2025». Así lo avanza el reconocido artista asturiano Guillermo Simón, elegido para ser el autor del cartel de este año, que tituló 'Expansión'. «Y precisamente ese espíritu de desarrollo y dinamismo visual que transmite el cartel de la Fidma es el que representa la propia Feria de Muestras, «porque no hay horizonte o barrera que impida que sigamos creciendo», expresa Álvaro Alonso Ordás, director de la Fidma y secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón.

Tacones o dentaduras

Los trabajadores no lo dudan: «Sonrisa, esfuerzo y ponerle ganas cada día. Son muchas jornadas pero bajamos la guardia ninguna», asegura a EL COMERCIO uno de los responsables del departamento técnico, Iván Pérez. Se ocupan, desde su área, del control del montaje de todas las instalaciones, el mantenimiento de los estands, y «solucionar todo lo que se nos ponga por delante».

Lleva también muchos años trabajando en la Feria de Muestras Jorge Sariego como parte del personal de mantenimiento. Para él, «cada año se repiten muchas situaciones, pero otras son únicas. Hay que estar preparado para cualquier cosa, desde arreglar tacones de zapatos hasta encontrar dentaduras postizas perdidas. O asistir a personas mayores que se despistan, así como a niños. Es como encontrar una aguja en un pajar, pero siempre lo conseguimos», afirma este trabajador, quien destaca también «otro de los clásicos de la Feria como es arreglar grifos y sacar a gente atrapada de un baño. Todo tienen solución si se le pone empeño», remarca.

Tras la jubilación de Mario Cueto-Felgueroso como director comercial de la Fidma, este año se estrenan dos nuevos responsables. Dos personas de la casa que «estoy seguro mantendrán el nivel tan alto de su predecesor», asevera Alonso. Fue en mayo cuando se nombraron al nuevo director de Coordinación Comercial, David Argüelles, y a la nueva directora del Área de Coordinación Congresual, Rebeca Fernández Calvillo. Juntos forman «un tándem perfecto». Para ambos, «el factor humano es la clave del éxito de la actividad que se desarrolla en la Feria de Muestras y en toda la Cámara de Comercio», subrayan.

Foco de empleabilidad

El recinto se convierte durante estos 16 días en un foco de empleo, sobre todo para los más jóvenes. Desde la Cámara de Comercio se generan «unas 250 contrataciones». Por parte de los expositores, «se contratan en torno a 6.500 personas para atender sus espacios». A todo ello hay que añadir los sectores que trabajan en torno a la Fidma, en departamentos de logística, marketing o montaje, entre otros. «La Feria genera el 0,6% del PIB de Asturias», según precisa Fernández Calvillo.

En el Área de Gestión Interna tratan cuestiones como gestiones de compras, recursos humanos, acreditaciones, taquillas, aranceles, tasas... «Los chinos preguntan mucho por cosas así. Hay que explicarles todo muy bien», recalcó Ana Castro, quien también incidió a este periódico que «las acreditaciones son un auténtico quebradero de cabeza. Las confirmaciones, los cambios, que estén bien puestos, los nombres y sobre todo la foto. A veces te mandan selfies de vacaciones o cosas así. Hay momentos graciosos y otros más estresantes, pero ese es el ADN de la Feria, y una vez te metes en el engranaje ya no se para. La clave es ser resolutivos y dinámicos. Pensar rápido y actuar», aseveró.

En Corea alucinaron

Anécdotas hay muchas «y la mayoría buenas y que posicionan a nuestra ciudad en el mapa», relata Álvaro Alonso, quien no dudó en poner en valor como «un alto directivo de KIA se cogió un avión y voló hasta Asturias para saber qué pasaba en Gijón y conocer de primera mano por qué se estaba vendiendo tanto en esta ciudad del norte de España. En Corea, me explicó, estaban alucinando con las ventas. No lo dudó y vino a ver en qué consistía la Feria de Muestras. Quedó encantado. Pasó lo mismo con otro de Mercedes. Si es que en Gijón cuando hacemos las cosas, las hacemos bien y a lo grande».

Siendo amable y «tratando a la gente como a mí me gustaría que me trataran». Es la clave para garantizar el éxito de la actividad congresual, explica la joven Mar González quien no soltó el teléfono mientras atendía a EL COMERCIO. «Me dedico sobre todo a informar. Las personas mayores, sin duda, son las que más preguntan. Y cierto es que hay personas que se ponen tensas ante colas o situaciones, pero aquí estamos para ayudar y creo que siempre logramos que la gente obtenga una respuesta que les satisface». Álvaro Alonso está convencido de que el éxito de la Fidma «es ese combustible lleno de energía que nos mueve a todo este equipo. Somos una gran familia que luchamos para que todo salga bien y que gijoneses y visitantes disfruten de la Feria y repitan».

Temas

Feria Internacional de Muestras de Asturias