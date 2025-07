Susana D. Tejedor Gijón Viernes, 1 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Lleva 14 años pero en cada edición de la Feria de Muestras no puede evitar cierto nerviosismo por que todo salga bien. Gana la ilusión y la satisfacción del trabajo de todo un año. Félix Baragaño (Gijón, 1959), presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, no pierde la sonrisa. Todo está bajo control, asegura.

–Faltan unas horas para el inicio de la 68 edición de la Fidma. ¿Nervioso?

–La ilusión siempre es mucha porque para nosotros es el acto, sin duda, más importante del año, la actividad más relevante que desarrollamos en la Cámara, la que genera más movimiento y más expectativa, la que atrae mayor número de personas y concita el número de actos sociales más elevado.

–Este año, 180 actos.

–Es una barbaridad. 180 actos a lo largo de los 16 días de Feria te genera ilusión, inquietud y un poco de nervios, de que todo salga bien, de que todo vaya por el buen camino. Nervios que duran hasta el final, hasta el último día, aunque una vez que empieza la feria, ya van bajando.

–Será este año el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien estará en la inauguración de la Feria.

–El ministro de Industria es una persona muy próxima a la que le gusta venir a Asturias y nos va a acompañar también el presidente de la Cámara de Comercio de España, que son muy amigos. Esta presencia certifica de alguna manera no solo que se está en el buen camino sino que hay un interés muy grande más allá de nuestras fronteras. Es la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Es la gran feria de Asturias, el gran escaparate de la región hacia nosotros, pero hacia el mundo también. La presencia ministerial le da esa perspectiva nacional e internacional.

–En la edición pasada ya comentaba el aumento de la presencia institucional.

–Lo importante es generar el equilibrio adecuado entre los expositores para que estén contentos, que los visitantes que vengan estén a gusto y que luego todo eso se realice en ese ambiente en el cual nos convertimos en el centro social, político y económico de Asturias durante estos 16 días. Entonces, como es lógico, las instituciones quieren estar presentes.

–El año pasado se estrenaron el Ayuntamiento de Allande y Aller y regresó el de Avilés. Este año se suman los de Villaviciosa y Carreño.

–Todo el mundo quiere tener su presencia y estamos tremendamente agradecidos y genera una buena sintonía. Ahora mismo hay ya diez ayuntamientos en la Fidma: Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo, Mieres, Allande, Aller, Llanera y Villaviciosa y Carreño.

–También se incorpora el Colegio de Graduados Sociales que celebra su centenario.

–Nos han pedido estar en esta edición porque es un año para ellos muy significativo.

–Este año se rinde un homenaje a nuestra bebida más emblemática.

–Como novedad este año vamos a celebrar el Día de la Sidra, con motivo de su declaración como Patrimonio Inmaterial por la UNESCO en 2024. Así, la cultura sidrera protagoniza el estand del Principado de Asturias, bajo el lema 'Asturies ye sidrera. Lo nuestro ye mundial', en donde se podrá contemplar una muestra con las distintas manifestaciones de esta bebida. Y el estand del Ayuntamiento de Gijón se suma a este homenaje con un viaje a la historia industrial y cultural de la sidra.

La herencia de los fundadores

–Revisando las cifras da vértigo: 2.200 marcas, 720 expositores, 6.500 trabajadores directos y 744.332 visitantes en 2024.

–Es una verdadera locura. Porque estamos hablando de pocos días, aunque sea todo un año de trabajo. Es una enorme herencia de sus fundadores. De Pedro García Rendueles, que fue un auténtico dinamizador de todo, y de Luis Adaro, de Claudio, de Guillermo y, por supuesto, de Álvaro Muñiz, el gran continuador. Ha sido un trabajo muy bien hecho, con mucha sensatez, equilibrando muy bien los sectores que hay dentro del propio recinto y, al final, es un conjunto exitoso que hace que los expositores quieran seguir estando, que los visitantes vean una variedad de productos que les resulta muy interesante. Me gusta decir que es tremendamente multigeneracional.

–¿Volverán los autobuses lanzadera?

–Este año lo hemos trabajado de manera conjunta con el Ayuntamiento. Y como consecuencia del Circo del Sol, una parte del aparcamiento de la Escuela de Marina Civil va a poder ser utilizado, pero se van a habilitar otros, por lo que el trazado de los autobuses lanzadera va a ser un poco más amplio de los años pasados, pero manteniendo la periodicidad de los 10 minutos desde una hora antes a una hora después de la apertura y cierre de las puertas de la feria, y la gratuidad.

–¿Qué novedades hay respecto al vial entre Doctor Fleming y la carretera de Somió a lo largo de Hermanos Castro?

–Hasta donde sabemos está en 'stand by'. Se había llegado a un acuerdo del trazado, eso ya estaba totalmente consensuado, pero no tenemos constancia de que el Ayuntamiento haya dado pasos para poner el proceso de licitación en marcha.

–¿Cuántas transacciones se pueden llegar a hacer durante los días de ferias?, ¿les comentan las empresas?

–Es el secreto mejor guardado. Las empresas no suelen querer contarlo porque, al final, eso está un poco dentro del ámbito privado. Alguna vez se valoró que podía estar en torno a entre 30 y 40 millones de euros de venta en total.

–Si alguien no conoce todavía la Feria, ¿qué le diría para animarle a visitarla?

–Pues mire, ¿qué le diría? Que es una feria absolutamente singular y diferente a todas, que puede estar seguro de que va a encontrar productos que le van a interesar precisamente por la gran variedad de cosas que tenemos y que va a pasar aquí un día excelente. Que no se le va a olvidar.

–Lleva 14 años al frente. Si mira atrás, ¿qué ve?

–Veo mucho trabajo. Un camino recorrido que no puedo ocultar que me resulta muy satisfactorio. Ha sido muy enriquecedor para mí como persona y espero que mi entorno valore positivamente la actuación que yo he tenido o el empuje que le hemos dado a la Cámara y a todas las actividades que se organizan. Realmente es un auténtico honor presidir esta institución. Estoy muy orgulloso y agradecido de que los empresarios de nuestra demarcación me hayan elegido para esta responsabilidad, siempre he intentado corresponder con esa generosidad y pensando en el bien general, en el de la sociedad y en de las empresas porque la singularidad de las Cámaras es defender a la empresa siempre desde esa perspectiva social.

–Ahora, miremos al futuro. ¿Qué vislumbra?

–La Cámara tiene que seguir avanzando en desarrollar programas que sean útiles para su entorno. El apoyo de la Cámara de Comercio de España es tremendo, está canalizando muchos fondos europeos y nos permite hacer múltiples programas muy útiles para las empresas y para las personas. Desde la perspectiva de formación, seguir buscando siempre formación muy especializada que sea muy útil para las personas y para el entorno empresarial y en cuanto al recinto ferial que, como todos sabemos, es parte del ADN de nuestra Cámara, continuar en su proceso de mejora continuada. Además, en el recinto ferial hemos ya hecho una ampliación de capital que nos va a permitir modernizar mucho el recinto. Seguirá la mejora de las instalaciones. Ya hicimos la instalación fotovoltaica y las primeras actuaciones van a ir encaminadas a mejorar la instalación del recinto, las eléctricas y climáticas del Palacio de Congresos. Tenemos un equipo de gente joven muy trabajadora y ahí está el futuro, un futuro halagüeño, con mucha ilusión por seguir haciendo cosas y ser útiles al entorno. Mi mayor alegría como presidente es cuando alguien me dice: 'Gracias a la feria conseguí...' O 'la feria me sirvió para...'. Es muy satisfactorio ver que lo que hacemos es útil.

–Confiese. ¿Le queda tiempo para disfrutar de la feria?

–Sí. A pesar de que estoy en muchos actos y viendo a personas, hay tardes más libres y entonces me pongo un pantalón corto, una camiseta y me doy una vuelta por el recinto, hablando con los expositores y les pregunto cómo les va. Como llevo otro atuendo ni me identifican. Me encanta ese contacto directo, y claro, también compro cosas.