La vuelta al mundo en siete estands

Para viajar sin salir de casa se puede explorar el mundo a través de visitas virtuales, vídeos, libros, charlas... Pero también puede recorrerse la Fidma, donde no faltan un año más productos textiles, artesanía y gastronomía que permiten adentrarse en culturas de todos los continentes. Y es que dispersos por diferentes puntos del recinto ferial hay estands de los que cualquiera llevarse a su casa las esencias de Marruecos, un trocito de México, ropa de Perú o sabores de Rumanía y Egipto.

En un puesto del pabellón 7 ligado a la Cooperativa Artesanal de Fez, las alfombras marroquíes tejidas a mano se exponen como verdaderas obras de arte que reflejan la rica tradición artesanal del país. «Una forma fácil y sencilla de saber si tienes una alfombra auténtica es darle la vuelta. En una hecha a máquina, los nudos estarán impecables, todos con la misma forma y tamaño. Pero una alfombra artesanal tendrá nudos muy irregulares», explica Najib Meknes. En esta edición, no obstante, «los productos más demandados son las babuchas y los pufs de cuero», añade. Cerca de su puesto Mohamed Ali, de la empresa Majidi, vende «sandalias únicas y preciosas de rafia y cuero», también de origen marroquí. «Mi familia lleva años viniendo a la Feria, donde yo les hago de intérprete. Es un lugar de intercambio comercial y cultural inigualable», destaca.

Basta moverse unos metros para llegar desde el Magreb a México. O al menos al colorido puesto de José Pescina, en el que se pueden encontrar multitud de calavera –como parche, como llavero, como pegatinas...–, además porta-tacos, calentadores de tortillas, salsas, especias, pendientes y unas camisetas con motivos alusivos a la lucha libre y que representan su producto 'estrella'. «Es algo que está de moda. El público las demanda mucho y nos ha sorprendido que sean sobre todo las chicas», apunta Pescina.

Miguel Mendivil da a quienes pasan por su puesto una bienvenida tan cálida como sus jerseys y otras prendas y complementos hechos con lana de alpaca y algodón de Perú. «Son productos naturales muy apreciados por los gijoneses», asegura al tiempo que destaca las características de una lana procedente de animales que viven a más de 4.000 metros de altitud: «es suave, ligera y cálida, ideal para climas fríos». Los ponchos «siguen gustando mucho» y también están teniendo «buena salida» las camisas, pantalones y vestidos de algodón Pima, considerado el mejor del mundo y cultivado en los soleados valles del país indígena. Pero pocas prendas están logrando este año hacer competencia a las pequeñas alpacas que también vende y que «están triunfando» en su estand.

Escarabajo y protección

En el de Ramesh Maia, de la India, «los reyes son los pañuelos de cachemira y los preciosos abrigos. Mustafá Silim, por su parte, ha instalado en la Fidma un pequeño zoco egipcio que pretende ser «una muestra de productos de mi país». Vende vidrios coloridos, especias, aromas que transportan al país de las pirámides. Las carteras con simbología antigua «son muy demandadas». Y a quienes pasan por su puesto «también les encantan los pendientes, pulseras y anillos de escarabajo, porque simbolizan poder, pero también protección. Es una representación del dios Khepri, quien se asocia a la creación y renovación», explica. Y lanza un consejo: «ante cualquier problema, ponga una joya con escarabajo en su vida».

