La Fiscalía alerta sobre el uso de redes sociales para cometer delitos sexuales y la aparición de una droga sintética que se compra por Internet

En 2024 se llevaron a cabo en Asturias 53.955 procedimientos penales por delito grave o menos grave. Lo que representa un aumento de 35,5% respecto al 2023 cuando el total de procedimientos fue de 39.791

Los efectos de las huelgas dispararon el número de procedimientos abiertos por la Fiscalía en 2024 en Asturias. Así lo confirman los datos reflejados en la memoria fiscal del año pasado en la que se puede apreciar que en 2024 se llevaron a cabo en Asturias 53.955 procedimientos penales por delito grave o menos grave. Lo que representa un aumento de 35,5% respecto al 2023 cuando el total de procedimientos fue de 39.791.

La Fiscalía asegura que «este importante incremento se debe, principalmente, a las sucesivas huelgas registradas en la Administración de Justicia durante 2023, que influyeron notablemente en las estadísticas».

En cuanto a los juicios que quedaron el año pasado pendientes de resolución, o en estado de pendencia, las cifras son positivas, ya que, se logró rebajar el número de pendientes al finalizar en año en relación con el ejercicio anterior. El 2024 finalizó así con casi un 4% menos diligencias previas pendientes que las que había en 2023.

La memoria fiscal de 2024 también expone que el año pasado se realizaron en Asturias 8.944 escritos de acusación, lo que supone un incremento del 66,9% en relación al ejercicio anterior de 2023. A su vez, esta cifra de 2024 es «la mayor de las registradas en los últimos cinco años».

En lo que se refiere a las medidas cautelares, en 2024 el fiscal solicitó la medida cautelar en 181 ocasiones, es decir, prisión provisional comunicada y sin fianza. En una sola ocasión esta medida no fue acordada por el juzgado y en la mayoría de los casos se debió a delitos contra el patrimonio.

En cuanto al número de juicios, el año pasado se celebraron en Asturias un total de 12.217, mientras que se suspendieron 2.876. Esto representa un 55,3% más de juicios celebrados que en 2023, aunque, el número de suspensiones sufrió muy poca variación, con 2.848 juicios suspendidos hace dos años.

Con respecto a las sentencias, el año pasado se dictaron 13.986 sentencias, entre condenas y absoluciones. De todas éstas, 2.429 fueron en juzgados de instrucción en juicios rápidos, 262 en audiencias, 5.453 en juzgados de lo pena y 5.842 en juzgados de instrucción por delitos leves. Asimismo, el total de sentencias representa un 83% más que en 2023, cuando se dictaron 7.639.

Por otra parte, el número de conformidades alcanzadas en los juzgados de instrucción en juicios rápidos se incrementó un 14, 5% en 2024.

Además, en lo que respecta a las diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía, en 2024 se iniciaron un total de 472 y se tramitaron 587. Entre ellas, 102 fueron diligencias por incendios forestales.

En la misma línea, del total de denuncias tramitadas en 2024, solo el 36,6% se remitieron al juzgado y el resto se archivó.

Evolución de la criminalidad en Asturias

En la memoria fiscal de 2024 se refleja que los dos grupos de delitos más numerosos en Asturias son los delitos contra la vida e integridad de las personas, que representan el 33,3% del total, y que se dividen en dos tipos: homicidios (intentado o imprudente) y lesiones. Y el otro tipo de delito que más se comete son los que van contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que representan el 13,9% del total.

Otros delitos cometidos en 2024

Libertad sexual

Durante 2024 disminuyeron un 2 % y representan poco más de un 1% del total de los delitos que se registraron en Asturias en 2024. A pesar de este descenso, continúan siendo preocupantes los numerosos casos con víctimas menores de edad y la utilización de las redes sociales como medio de comisión de delitos sexuales.

Violencia de género

Se registró un incremento del 4,7%. En 2024 se produjo un importante aumento de sentencias condenatorias con respecto al año anterior, con y sin la conformidad del acusado, del 29,3%. Como media, nueve de cada diez acusados por violencia de género en Asturias resultaron condenados. Buena parte de las sentencias absolutorias lo fueron por el silencio de la víctima o contradicciones en su testimonio. El maltrato ocasional acapara el mayor número de delitos.

Contra la salud pública

Han comenzado a detectarse nuevas sustancias prohibidas y cuya elaboración y tráfico son delictivos, como el 3-CMC (sustancia sintética estimulante que afecta al sistema nervioso central, considerada como causante de grave daño a la salud). Adquirida a través de Internet y hasta el momento intervenida en centros de control de paquetes postales, normalmente en inspecciones rutinarias.

Administración pública

Aumentaron un 83,3%, con 110 causas registradas. Este grupo de delito supone el 0,2% del total de los delitos incoados.

Incendios

Durante 2024 se registraron 11 condenas por delito de incendio forestal, en la mayoría de los casos causados con la finalidad de limpiar el terreno para generar pasto o para facilitar los accesos y los desplazamientos del ganado.

Seguridad vial

Los delitos contra la seguridad vial aumentaron en Asturias un 27,3% en 2024.

Menores

Se incoaron 42 expedientes por maltrato y lesiones a progenitores y se incoaron nueve expedientes por acoso escolar.