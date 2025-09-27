Foro aleja una coalición con el PP en Asturias: «No estamos para diluirnos, vamos con todo»

Cuando el pasado mes de marzo el PP y Foro firmaron el acuerdo parlamentario, por el que ambas formaciones se comprometían a desarrollar una ... acción conjunta en la Junta General menteniendo, eso sí, su autonomía, no fueron pocos los que interpretaron que aquello era el primer paso para la integración de Foro en el Partido Popular. Sin embargo, y pese a que desde entonces ya se afanaron en descartar esa opción en varias ocasiones, no ha sido hasta ese sábado cuando se ha dejado más claro: «No estamos para diluirnos en otros proyectos, vamos con todo con Foro». Así de rotunda se manifestaba la presidenta de este partido y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, alejando cualquier prosibilidad que suponga la desaparición de la marca Foro y mucho menos su integración en el PP.

Moriyón puso tierra de por medio con el Partido Popular durante su intervencción en el acto de inicio de curso político que Foro celebró en el Tendayu del Museu del Pueblu d'Asturies, en Gijón, al que acudieron los cargos electos del partidot –fue muy sonada la ausencia del alcalde de Salas, Sergio Hidalgo– y más de un centenar de afiliados y simpatizantes.

La alcaldesa de Gijón y líder de la formación forista puso en valor una de las señas de identidad de Foro, como es su «independencia, libertad y coherencia». Tres patas sobre las que se sostenta el proyecto político nacido en 2011 y que ha convertido a esta formación, dijo, «en una voz incómoda, pero una fuerza constructiva. Cuando hablamos nosotros, habla Asturias».

Aprovechó Moriyón para arremeter contra el PSOE y todos aquellos que hace catorce años vaticinaron el final de Foro Asturias. «Dijeron que estábamos acabados, pero yo soy alcaldesa de Gijón por tercera ocasión y lo soy con la camiseta de Foro puesta», dijo, a lo que los asistentes respondieron con aplausos y gritos de «¡y nosotros también!»

Criticó con mucha dureza al PSOE. Especialmente con el de Gijón: «Su único interés es poner a Gijón a disposición de sus intereses. Foro nació y está aquí no para lanzar las carreras profesionales de nadie, sino para servir a los ciudadanos».

«Presentar alternativas»

Antes que Carmen Moriyón intervino el secretario general y diputado autonómico de Foro, Adrián Pumares. El portavoz en la Junta General también puso en valor la necesidad de su partido para «llevar la voz de Asturias» a todas las instituciones y reclama la utilidad de su partido. «No vale con decir que el PSOE lo hace mal, hay que presentar alternativas», dijo. Considera necesario que en Asturias se produzca un cambio: «Lo necesita, los asturianos necesitamos un cambio echar del Gobierno a los socialistas un tiempo largo», afirmó Pumares.

Aprovechó su intervención el dirigente forista para analizar la actualidad política asturiana. Empezó por el debate de orientación política que ayer concluyó en la Junta General, en el que «después del tostón de su discurso la única conclusión que se sacamos es que Asturias tiene un presidente de Gobierno a la deriva, agotado e incapaz de liderar Asturias».

Continuó con sus críticas a Addrián Barbón, de quien dijo «vive una realidad paralela. Para él los asturianos no somos los que más impuestos pagamos, los jóvenes no tienen que irse en busca de un futuro, nuestras carreteras están perfectas...» y concluyó reividicando el papel que Foro debe jugar en la política asturiana: «Nosotros no dependemos de órdenes de Madrid ni somos sucursales de nadie», dijo.