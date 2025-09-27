El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carmen Moriyón, acompañada por Pumares, al término del acto político celebrado en Gijón este sábado. D. F.

Foro aleja una coalición con el PP en Asturias: «No estamos para diluirnos, vamos con todo»

La presidenta de la formación y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, reivindica la «coherencia» de su partido: «Cuando hablamos nosotros, habla Asturias»

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:35

Cuando el pasado mes de marzo el PP y Foro firmaron el acuerdo parlamentario, por el que ambas formaciones se comprometían a desarrollar una ... acción conjunta en la Junta General menteniendo, eso sí, su autonomía, no fueron pocos los que interpretaron que aquello era el primer paso para la integración de Foro en el Partido Popular. Sin embargo, y pese a que desde entonces ya se afanaron en descartar esa opción en varias ocasiones, no ha sido hasta ese sábado cuando se ha dejado más claro: «No estamos para diluirnos en otros proyectos, vamos con todo con Foro». Así de rotunda se manifestaba la presidenta de este partido y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, alejando cualquier prosibilidad que suponga la desaparición de la marca Foro y mucho menos su integración en el PP.

