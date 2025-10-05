El frío ya ha llegado a Asturias: la región anota dos de las temperaturas más bajas del país Los termómetros se han desplomado y la previsión es que el mercurio no llegue a los 20 grados en todo el día en ninguna parte del Principado

Domingo, 5 de octubre 2025, 12:21

Las temperaturas se han desplomado en buena parte del país y Asturias no iba a ser menos. Los termómetros en el Principado han caído hasta el punto de registrar dos de las temperaturas más bajas de toda España de este domingo, 5 de octubre. En concreto, se trata de Vega de Urriellu (Cabrales), con -0,1 grados, y del Puerto de Leitariegos (Cangas del Narcea), con 0,4 grados.

La temperatura más alta esta mañana en Asturias, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha pasado tímidamente de los 16 grados y se ha registrado en el Cabo Peñas (16,3 grados), mientras que en Gijón, Oviedo y Avilés los termómetros rondan los 15 y 16 grados. No obstante, la previsión es que el mercurio llegue a los 19 grados a medida que transcurra la jornada.

En España la temperatura mínima se ha producido en Cap de Vaquèira (Lleida), con -2,7 grados, seguida de Astún La Raca (Huesca), con -2,3; Cabaña Verónica, con -1,7; Port Ainé (Lleida), con -1,5; Vega de Urriellu (Asturias), con -0,1, y Puerto de Leitariegos (Asturias), con 0,4.

En séptima posición se sitúa Lagunas de Somoza (León), con 1 grado, mientras Cubilla de Rueda (León) ha registrado 1,3; seguida de Coriscao (Cantabria), con 1,6, y Aguilar de Campoo (Palencia), con 1,7.