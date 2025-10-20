El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un equipo médico realiza una operación en el HUCA. Mario Rojas

¿Cuánta gente espera por una cirugía en Asturias?

La lista de espera del Sespa crece ligeramente entre agosto y septiembre pero mejora respecto a hace un año

E. C.

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:51

Comenta

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa)hace un balance positivo de su actividad quirúrgica del mes de septiembre: según las cifras que ... maneja, durante ese mes se registró el mayor número de pacientes operados de los últimos ocho años: fueron intervenidas 4.646 personas, lo que supone un incremento del 11% -460 personas más- respecto a septiembre de 2024. Estos datos también constatan un aumento respecto a la actividad quirúrgica que se realizó en el septiembre previo a la pandemia. En concreto, hay un aumento del 20%.



