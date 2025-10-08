Gijón viaja al pasado con la Feria del Desembalaje Del 10 al 12 de octubre, el recinto ferial Luis Adaro se convierte en capital del coleccionismo, la decoración vintage y las antigüedades con 92 expositores y talleres gratuitos

El recinto ferial de Asturias Luis Adaro volverá a llenarse de historia y encanto con una nueva edición de la Feria del Desembalaje de Gijón, que se celebrará del 10 al 12 de octubre. Con 92 expositores nacionales e internacionales y una completa programación de talleres gratuitos, el evento regresa fiel a su cita con el objetivo de ofrecer una propuesta de ocio diferente a los amantes del coleccionismo, la almoneda, la decoración vintage y las antigüedades.

Organizada por la Cámara de Comercio de Gijón y Llobregat Servicios Feriales, esta vigésimo sexta edición consolidará de nuevo a Gijón como referente regional del sector, tanto por el número de participantes como por la afluencia de público. Durante tres días, el Pabellón Central del recinto ferial se transformará en un escaparate de miles de piezas únicas, desde muebles antiguos hasta joyas, porcelanas o textiles con historia.

Piezas que han sobrevivido a través del tiempo

El visitante encontrará una amplia variedad de secciones: desde muebles y objetos de decoración restaurados, pasando por moda y complementos vintage, hasta colecciones de herramientas antiguas, juguetes, numismática, libros, vinilos y una zona de bazar y curiosidades que cada año despierta la nostalgia de los asistentes. Todo un mosaico de tesoros del pasado a precios asequibles, capaces de aportar personalidad y carácter a cualquier espacio.

Talleres gratuitos

Como es habitual, la firma Lakeone impartirá talleres gratuitos sobre técnicas de conservación y restauración de materiales como la madera, el metal o el mármol. Las actividades se desarrollarán a lo largo de los tres días del evento, en grupos reducidos y con inscripción previa a través de la web www.desembalajeasturias.com.

Precios y horarios

Con más de 5000 metros cuadrados de exposición, la feria contará también con una zona de Street Food y cafetería, y servicio de transporte de piezas.

El precio de la entrada en taquilla es de 5 € para los mayores de 12 años. Para evitar colas se recomienda adquirirla de forma anticipada online en la citada web a un precio de 4€. Con la entrada se podrá participar en el sorteo de una antigüedad expuesta en el punto de información.

El horario será el viernes de 17:00 a 21:00 horas, el sábado de 11:00 a 21:00 y el domingo de 11:00 a 20:00. Se admiten mascotas y pago con tarjeta.

En definitiva, tres días para revivir el pasado sin salir de Gijón.