El grado de Datos arrancará en septiembre y la Universidad decidirá este año el de Deportes

«El vicerrectorado está trabajando en ellos a marchas forzadas porque queremos dejarlo despejado este año. Se lo merecen quienes han puesto su empeño y ... su trabajo en este tema». El rector de la Universidad de Oviedo anunció ayer que antes de que acabe 2021 habrá una decisión tomada sobre el futuro del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. «Este año habrá una respuesta, la que sea, pero que sea una respuesta responsable, fundada en datos e información», añadió. Quería Ignacio Villaverde, de esta forma, zanjar la polémica que, quizás sin querer, abrió él mismo esta semana, al asegurar que el grado de Deporte y el postgrado de Bellas Artes «ni siquiera son propuestas, están en fase de ocurrencia». Unas declaraciones a las que contestó el exrector, Santiago García Granda, pidiendo «respeto» hacia el trabajo realizado por su equipo.

Villaverde quiso aclarar algunas cosas. Para empezar, que «a veces no me expreso con la debida corrección», justificando que la expresión «en fase ocurrencia» no trataba de ser peyorativo. «No quiero ofender a a nadie», dijo directamente el rector, consciente de que «hay compañeros de la universidad» que han trabajado en ese tema. La 'fase de ocurrencia' se refería, explicó a que «cuando pones encima de la mesa una idea muy inmadura, es un bosquejo, que luego se convertirá en idea y proyecto». Pero el del grado de Deporte, insistió, estaba muy lejos de ser un proyecto en firme que poder elevar a los órganos de Gobierno.

«Hay cosas y propuestas, sí, pero no nos han dejado un proyecto cerrado», aseguró. No hay en la Universidad de Oviedo referente al grado de Deporte, explicó, memoria económica, estudio de espacios y profesorado, plan de viabilidad «para dos o tres cohortes de egresados», análisis de la oportunidad, situación de las comunidades más cercanas... Y para apoyar sus explicaciones intervino también el vicerrector de Gestión Académica, José Miguel Arias, que insistió en la misma idea. La cuestión es que hasta que un grado llega a ser realidad, «pasa por muchas fases, y éste estaba en las fases iniciales». Tal y explicó Santiago García Granda, hubo una comisión directora y una técnica, «pero lo único que hubo fueron propuestas de varios sitios». La más «elaborada», explicó Arias, fue la que había hecho la facultad de Formación del Profesorado. Pero «la última reunión sobre eso fue en 2019 y había una memoria de viabilidad económica que decía muy pocas cosas». Es decir, «hubo bastante trabajo del profesorado implicado, pero no se había continuado con el trabajo que había que hacer después». Y que, según dijo Villaverde, se está haciendo ahora.

Ingeniería de Datos

Mientras, otro grado se hace realidad, el de Ingeniería de Datos, que finalmente recibió el visto bueno por parte del Consejo de Gobierno del Principado. El rector se mostró «muy satisfecho» y admitió que estaban «muy preocupados». No porque pudiera haber ningún problema en este trámite, sino por los plazos. Ahora sí, con seguridad, el nuevo grado arrancará en septiembre en la Escuela Politécnica de Ingeniería, a la que Villaverde felicitó. En los próximos días habrá una presentación oficial de los nuevos estudios y arrancará la campaña de captación de alumnos, que se llevará a cabo principalmente en redes sociales. Al grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, que arrancará con 60 plazas, le faltan ahora tan solo dos trámites que estarán listos este verano: su paso por el Consejo de Universidades que, a su vez, lo elevará al Consejo de Ministros.

El rector hizo referencia a estos asuntos tras la celebración del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo (donde dio explicaciones sobre la situación de Deporte), en el que fue aprobado el Programa de Doctorado en Ciencias y Tecnologías del Espacio y la Materia, que «permitirá una formación altamente especializada que aborde tanto el conocimiento, a grandes escalas, de la Astronomía, Astrofísica, Física o Química como, en escalas pequeñas, del comportamiento de partículas fundamentales y sus interacciones». Estará coordinado por investigadores del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA).