El grado de Deporte será público, tendrá sede compartida y 70 profesores

«El grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es un proyecto de la Universidad de Oviedo y, por tanto, será público». Con estas palabras, el rector de la institución académica asturiana, Santiago García Granda, quiso zanjar cualquier tipo de duda que pudiera haber al respecto, ya que, de las tres propuestas presentadas para desarrollar la titulación, una procede de la facultad privada Padre Ossó (centro adscrito a la Universidad) y otra de un grupo de profesionales de INEF que ejercen principalmente en Madrid y Barcelona. La tercera, pública, de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. «Las propuestas de entidades privadas las tomamos como un punto de partida y como ideas para formular nuestro proyecto. Podemos contar con asesores, pero en ningún caso va a ser privado, porque contamos con recursos para llevar a cabo el grado», señaló en el 'Día de la Universidad', en la Feria Internacional de Muestras.

Precisamente, «como tenemos recursos por distintas partes de la región (en alusión a los tres campus: Oviedo, Gijón y Mieres)», mantiene que el grado «tendrá una sede compartida». Porque, como dijo, «las instalaciones de Mieres están poco utilizadas y Gijón cuenta con un número mayor, tanto públicas como privadas, y esto hay que aprovecharlo». En un momento, además, que está tratando de impulsar el área metropolitana de Asturias, el rector abogó por «promover la movilidad».

No descarta que el grado pueda cursarse en un emplazamiento y el máster, en otro. Incluso se mostró abierto a que uno o dos cursos de la carrera puedan estudiarse en una ciudad y los restantes, en otra. Eso sí, quiso dejar claro que «en un mismo curso no se simultanearán sedes. Es decir, los alumnos que tengan clase por la mañana en Mieres no tendrán que ir por la tarde a Gijón». En cualquier caso, insistió en que «la ubicación no está definida, porque se elegirá la que más convenga según el programa».

Es en esta fase en la que se encuentra ahora mismo la comisión de estudio de la titulación: en el diseño de «un plan atractivo», que se diferencie del resto de grados del deporte que se imparten en España. Y, según remarcó el rector, Asturias tiene mucho que ofrecer en este sentido, «al combinar mar y montaña».

Lo presentará antes de mayo

Otra de las cuestiones que se va despejando es el número de profesores que se precisarán. Será necesario contratar a setenta nuevos profesores, ya que «el grado es nuevo y la Universidad -según recordó el rector- solo cuenta en este terreno con una única área». La incorporación será gradual, conforme avance la titulación.

Sobre cuándo estará lista toda la documentación para presentarla al Consejo de Social y al Consejo de Gobierno del Principado, para remitirla después al Consejo de Universidades y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), el rector señaló que «antes de las elecciones autonómicas de mayo», aunque consideró que pueda estar lista para finales de este 2018 o principios de 2019, con el fin de que pueda empezar a impartirse el curso 2019-2020. Su coste está estimado en un millón de euros, al no tener que construir edificios. Granda -que presentó en la Fidma los talleres infantiles para promover vocaciones científicas- se refirió al grado de Ingeniería de Organización Industrial, que se pondrá en marcha en el curso 2019-2020 en Gijón. Indicó que empezará con dos cursos, de modo que los que cursen primero de una ingeniería este próximo año puedan incorporarse a segundo cuando eche a andar el título. Se plantea un mínimo de sesenta alumnos, que podría llegar a cien.