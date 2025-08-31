El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Guardia Civil

La Guardia Civil evacúa a dos personas lesionadas en el Trail Ubiña

Una persona, en la cima del pico Fariñentu, se había lesionado un tobillo mientras participaba en la carrera, y el segundo, según se comprobó ya sobre el terreno, requería asistencia, con síntomas de agotamiento

E. C.

Domingo, 31 de agosto 2025, 14:32

El Greim de la Guardia Civil de Mieres ha llevado a cabo la evacuación de dos personas esta mañana a bordo del Helicóptero de la Guardia Civil de Asturias con sede en la Morgal.

A las 10.50 de esta mañana la organización del Trail Ubiña solicitaba la asistencia la Guardia Civil para la evacuación de una persona en la cima del pico Fariñentu, que se había lesionado un tobillo mientras participaba en la carrera que se celebra este fin de semana. Para ello se activó al Helicóptero de la Guardia Civil, que tras recoger al personal del Greim se desplazaron hasta la zona. Tras realizar apoyo parcial, el helicóptero desembarcaron los componentes del Greim para recoger al lesionado, comprobando que había otra más que también requería asistencia, con síntomas de agotamiento.

Los auxiliados, fueron trasladados en la aeronave de la Guardia Civil hasta Tuiza de Arriba, donde fueron atendidas por los servicios médicos de la prueba.

En el día de hoy, el número de asistentes alcanzó el número de 360 corredores que realizan dos pruebas de carrera de 10 y 20 kilómetros a través del Macizo de Ubiña.

