La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto

La Guardia Civil de Asturias ha procedido a la detención de 3 personas como supuestos autores de un delito de hurto de cable de cobre. Los detenidos fueron interceptados circulando por la autopista A8, en sentido Oviedo a la altura de punto kilométrico 431, término municipal de Cudillero a bordo de una furgoneta con 4.435 kg. de cobre en su interior.

El vehículo llamó la atención de dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, conocedores ya de la existencia de una banda de delincuencia que opera en la zona occidental del Principado de Asturias dedicada al robo y transporte hasta Gerona de cable de telefonía en desuso.

Desde el mes de julio, la Guardia Civil viene detectado en varios puntos del occidente asturiano la existencia de cable de cobre o restos de funda de este cable escondido en varios puntos. En concreto, en la zona de Mohías (Coaña) se localizaron en una finca numerosos trozos de manguera de un metro de longitud, sin el cable en su interior (sólo las fundas o cubiertas exteriores). En un maizal de Serantes (Tapia de Casariego), se encontraron también numerosos fardos de cables de cobre de la misma longitud, es decir un metro, en esta ocasión sin las fundas, preparados posiblemente para su recogida. También se localizó cableado de telefonía cortado en las proximidades de la gasolinera de Chiquín, Serantes (Tapia de Casariego).

Por todo ello, y con estos antecedentes previos, los agentes decidieron realizar una inspección del interior de la furgoneta, ratificando las sospechas de los agentes, que encontraron el cable de cobre escondido bajo placas de chatarra para dificultar su localización a primera vista.

Tras la identificación de sus ocupantes, pudieron conocer, que estas personas venían de Gerona, y su cometido era el de recoger el cable que otros cortaban y escondían previamente, transmitiéndoles las ubicaciones mediante una app de mensajería. Tras su recogida, el cobre debía ser transportado hasta su punto de origen, Gerona.

Los puntos que tenían marcados para la recogida de material en esta ocasión eran de Vegadeo, comarca de Oscos, zona de San Tirso de Abres e incluso alguna de Lugo.

Por todo ello, se procedió a la detención de los ocupantes de la furgoneta, tres varones de 23, 31 y 32 años, vecinos de Gerona.

Grupos organizados en robo de cable

Desde el mes de julio, la Guardia Civil tiene constancia de la existencia de un grupo de delincuencia organizado con asentamiento en Gerona, integrada por personas de nacionalidad marroquí y española, quienes se desplazan por todo el territorio nacional para hacerse con él.

Desde el mes de mayo, se está llevando a cabo en toda España la baja de la línea de cobre, teniendo pendiente su recogida por personal habilitado, aportándoles los puntos a través de una app de mensajería.

El modo de operar de estas personas en la mayoría de las ocasiones es utilizar identificaciones falsas de la empresa de telefonía (únicos habilitados para su recogida), para quitarlo de los postes, sobre todo en zonas aisladas. Posteriormente los trocean y los pelan en el mismo lugar (donde abandonan las fundas).

Una vez pelados los dejan depositados en fardos de un metro de longitud y unos 40 o 50 kg de peso cada uno para facilitar su transporte, ocultándolos hasta que es recogido. Esta labor lleva tiempo, por lo que es previsible que permanezcan varios días por la zona.

La recogida la efectúan habitualmente de noche, cuando tienen acumulada una determinada cantidad, en furgonetas o pequeños camiones de alquiler. Finalmente, regresan hasta allí con la carga, lo que dificulta el seguimiento del material sustraído.

De lo actuado entiende el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pravia.