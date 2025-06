Guía para las oposiciones de Educación en Asturias: sin gorra ni móvil

Olga Esteban Gijón Lunes, 16 de junio 2025, 14:58 Comenta Compartir

Quiere la Consejería de Educación poder tener en cuenta «todo el potencial» de quienes han elegido «la que posiblemente sea la mejor de las carreras profesionales: la docencia. Por eso, ha elaborado, como suele hacer en cada convocatoria, una completa guía para las 8.079 personas que el sábado se enfrentan a la primera prueba del concurso oposición de Secundaria y otros cuerpos de este 2025. 8.079 aspirantes que se juegan una de las 770 plazas de 51 especialidades que se han convocado.

Todo está organizado y 133 tribunales repartidos en 37 sedes recibirán el sábado a los aspirantes. Se examinarán en Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Langreo, Mieres, Llanera, Colunga, Laviana, Villaviciosa, Noreña, Gozón, Aller y Castrillón. La mayoría de sedes se ubican en institutos de Secundaria, aunque se utilizarán también varios centros integrados de Formación Profesional e incluso en el campus de Gijón.

El día de las oposiciones un día complicado, de muchos nervios, mucha gente y muchas cuestiones a tener en cuenta. Por eso, la consejería edita esta guía para que todo el mundo acuda informado, puntual, tranquilo, con el material necesario, «seguros de sí mismos y dispuestos a mostrar su valía y lo que pueden aportar al sistema educativo».

El material que pueden llevar varía en algunos casos según la especialidad, pero hay cosas prohibidas que están muy claras para todos. De este modo, los opositores no pueden disponer de ningún medio con tecnología inalámbrica por wifi, bluetooth o cualquier otra vía, incluidos teléfonos móviles, relojes inteligentes o similares. Dentro del aula deberá mantener estos dispositivos apagados. «Recuerde que los tribunales tienen la facultad de excluir del procedimiento selectivo a quienes lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización del ejercicio».

No solo eso, sino que los tribunales «podrán comprobar en cualquier momento que las personas aspirantes no disponen de aparatos de escucha, sistemas de visión electrónicos o mecanismos similares. En este sentido, no se permiten peinados o gorras que puedan impedir la visión directa de estos dispositivos».

La primera prueba se desarrollará los sábados 21 y 28 de junio. Esta primera prueba consta de dos partes. La parte B es la que se hará el día 21 y consta del desarrollo por escrito de un tema elegido de entre un número de temas extraídos al azar por el tribunal. La parte A tendrá lugar el día 28 y será una prueba práctica. La segunda prueba, para la que los aspirantes serán llamados al menos con 24 horas de antelación, consta de tres partes: entrega de su programación didáctica, exposición y defensa oral de la programación didáctica y preparación y exposición de una unidad didáctica.

Se recomienda a todos los aspirantes que se hayan informado convenientemente de cuál es la sede de su tribunal e incluso que hayan consultado los planes de acceso. Se advierte además de las normas en cuanto a llamamientos, horarios y cumplimentación de hojas para que no haya errores ni problemas.

En cuanto a las especialidades que se han convocado, la que tienen una mayor ratio de aspirantes por plaza es Economía, con 183 admisiones para 3 plazas. Esto es, tiene una ratio de 61 aspirantes por cada una. Le siguen Formación y Orientación Laboral, con 39; Música, con 31,89; Servicios a la Comunidad, con 35,82 y Piano, con 22,25. En el extremo contrario está Equipos Electrónicos, con solo 9 admitidos para las 6 plazas que hay disponibles, seguido de Instalaciones electrotécnicos, 18 aspirantes y 16 plazas, y Sistemas electrotécnicos y automáticos, con 11 plazas y 39 admitidos.

