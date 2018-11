«El 'hazlo tú mismo' no sirve en salud», dicen los expertos Los ponentes Mariano Hernán, Antony Morgan, Jeannie Popay, Marjory Givens y Rafa Cofiño, durante las jornadas. / MARIO ROJAS E. GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 28 noviembre 2018, 03:27

«No fume, lleve una dieta saludable, practique ejercicio físico». Son imperativos que el sistema de salud, en ocasiones «con cierta arrogancia», impone sobre los ciudadanos. Sin tener en cuenta que «todos esos factores de riesgo que tienden a preocupar a la sanidad pública están arraigados en las condiciones en las que habita la población», por lo que para lograr poblaciones más sanas, necesitamos remontarnos «aguas arriba» y comenzar por los determinantes sociales que llevan a fumar, ser sedentarios o llevar una dieta pobre en nutrientes. Dichas conductas «no son un mal comportamiento, sino mecanismos de subsistencia frente a malas condiciones de vida, estrés laboral, bajos salarios... que no se pueden afrontar simplemente poniendo el foco en la enfermedad y diciéndole a la gente que deje de fumar». «El 'hazlo tú mismo' no sirve en salud. Necesitamos un enfoque colectivo». Es la tesis que sostuvieron Jeannie Popay, directora del Centre for Health Inequalities de la Universidad de Liverpool, y Antony Morgan, catedrático de Salud Pública y decano de la Caledonian University Glasgow, durante las jornadas internacionales 'Poblaciones sanas, personas sanas. Construyendo entornos y comunidades más fuertes para disminuir las desigualdades' que dieron comienzo ayer. «Se trata de cooperar con otros sectores para que la salud no consista en decir a la gente qué hacer, sino que incorpore el conocimiento de la vida diaria y lo tome como evidencia con la misma validez que las pruebas clínicas. También de redistribuir el poder y en lugar de exigir a las comunidades que cambien su comportamiento, transformar el sistema para que sea más equitativo y permita a las poblaciones florecer. La salud llegará casi por sí sola, una vez logremos eso».