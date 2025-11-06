El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vista un tanto difusa de la estela luminosa desde el barrio de Laviada, en Gijón. D. T.

La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos

Se han observado esta tarde nítidamente en dirección sur alineados y formando un curioso haz luminoso: esta es la respuesta

E. Cuesta

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

Un haz de luz que ha surcado esta tarde, después de las siete, el cielo en dirección sur ha intrigado a los asturianos, que se han lanzado a buscar una respuesta científica al fenómeno.

La principal pista, según un experto en la materia consultado por EL COMERCIO, radica en que el mismo está compuesto por una sucesión de puntos luminosos alineados pero separados entre sí. Y esto apunta, según esta fuente, a los satélites Starlink, «que se ven porque reflejan la luz del sol y, poco después del lanzamiento, forman un tren de luces brillantes que atraviesan el cielo nocturno. Esto ocurre porque vuelan en grupo, manteniendo una distancia relativamente corta entre sí».

Una teoría que viene avalada por el hecho de que el último lanzamiento de satélites Starlink fue hoy mismo, 6 de noviembre de 2025, a las 1:31 GMT, cuando SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, lanzó 29 satélites en la misión Starlink 6-81 desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

Lectores de EL COMERCIO se dirigieron a la Redacción para constatar el avistamiento tanto desde Gijón, con la fotografía tomada desde el barrio de Laviada que se acompaña, como desde Oviedo, donde el haz luminoso fue contemplado «con nitidez» por una pareja de gijoneses nada más salir del HUCA.

