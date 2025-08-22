El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El helicóptero de la Guardia Civil, en el paseo de San Pedro, antes de acceder a las rocas donde se encontraba el muerto. Claudia Rojas

Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado

La Guardia Civil tuvo que acceder en helicóptero a la zona donde se encontraba el cuerpo, que fue trasladado al Tanatorio de la localidad, donde se está procediendo ya a investigar las circunstancias del suceso

C. Rojas/M. Suárez

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:21

Agentes de la Guardia Civil han tenido que intervenir esta tarde en el paseo de San Pedro, en Llanes, para recuperar el cuerpo de un hombre que había caido a las rocas. La Benemérita, a través de su equipo de Policía Judicial en la zona, se encuentra en este momento investigando las circunstancias en las que se ha producido esta muerte.

El suceso tuvo lugar en el tramo del paseo más próximo a Poo de Llanes, en la zona de La Talá, un promontorio costero que ofrece impresionantes vistas al Cantábrico. Los agentes tuvieron que emplear un helicóptero de rescate para poder acceder a las rocas donde se encontraba el cadáver del fallecido, que fue trasladado al Tanatorio de Llanes-Funerarias del Oriente.

Previamente, la Guardia Civil inspeccionó la zona de la caida, en lo alto del acantilado, para tratar de recabar pruebas que permitan aclarar lo sucedido. La intervención, que se produjo en torno a las siete de la tarde, causó gran expectación en una ruta muy frecuentada por vecinos y turistas.

