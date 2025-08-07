El HUCA incorpora una técnica neurofisiológica que permite un diagnóstico y tratamiento más preciso de la epilepsia De esta nueva prestación, que registra simultáneamente la actividad eléctrica y la conducta del paciente durante un período prolongado, se han beneficiado ya 28 personas, la mayoría niños y adolescentes. Hasta ahora, esta prueba se derivaba a hospitales de Madrid, Cataluña, País Vasco y Galicia

La doctora Consuelo Valles le muestra a la consejera de Salud el sistema de monitorización vídeo-encefalográfica mediante una simulación con un muñeco. Con ellas, la directora del HUCA, Beatriz López, y el enfermero José Aurelio Bartolomé y el médico residente Pedro García.

Los pacientes asturianos ya no tienen que desplazarse a Madrid, Cataluña, País Vasco y Galicia para someterse a una monitorización vídeo-electroencefalográfica de larga duración. Esta técnica, clave para un diagnóstico y tratamiento más preciso de la epilepsia y otras patologías neurológicas graves, se ha incorporado a la cartera de prestaciones del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y, para llevarla a cabo, se ha habilitado una sala específica en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

Desde su implantación, en noviembre del año pasado, en el hospital asturiano ya se ha aplicado esta técnica -que permite registrar simultáneamente la actividad cerebral y el comportamiento del paciente durante un período de tiempo prolongado, a 28 pacientes. La mayoría de ellos fueron niños y adolescentes (22), aunque la prestación se está extendiendo progresivamente a la población adulta.

«Para determinadas patologías relacionadas con la epilepsia, la prueba fundamental que tenemos para el diagnóstico es el encefalograma, que el servicio de Neurofisiología realiza en todas nuestras áreas sanitarias. Pero en algunos pacientes hay dudas o tienen una sintomatología que nos obliga a hacer una prueba más, que es la vídeo-encefalografía», explicaba la consejera de Salud, Concepción Saavedra, en una visita que realizó esta mañana a la sala creada en la UCI Pediátrica.

Visita en la que también participaron la gerente del HUCA, Beatriz López; la directora médica del hospital, María José Villanueva; el director del Área de Gestión Clínica de Pediatría, Corsino Rey; la jefa del servicio de Neurofisiología Clínica, Consuelo Valles; el jefe de sección de la UCI Pediátrica, Andrés Concha; y la directora de Enfermería y Cuidados, Gema García. «Antes, los casos pediátricos los derivábamos a Madrid y Cataluña y los adultos a País Vasco y Galicia. El año pasado tuvieron que ser desplazadas fuera de Asturias 14 personas», explicó Saavedra. Pero, subrayó acto seguido, «ahora ya podemos realizar esta prueba en Asturias».

Una ventaja para pacientes y familias, que se suma al hecho de que con la vídeo-encefalografía «podemos obtener más información en aquellos casos en los que las técnicas rutinarias no nos aportan suficientes datos y nos da la oportunidad de diferenciar el tipo de crisis, cómo son, en qué zona del cerebro se originan, cómo se extienden y cómo se relacionan con la clínica que notan los pacientes», precisó la doctora Valles. Se trata de estudios muy prolongados, en los que el paciente tiene que estar monitorizado entre 24 y 72 horas, durante las cuales el sistema registrará continuamente su actividad, como si de un sismógrafo se tratara.

«Disponer de esta técnica nos permite diferenciar los pacientes epilépticos de los que tienen crisis de otro origen; agiliza mucho el diagnóstico; y ayuda a elegir la mejor opción terapéutica», prosiguió Consuelo Valles. Actualmente, el HUCA hace seguimiento a 2.000 pacientes adultos con epilepsia y, cada mes, confirma una veintena de nuevos diagnósticos. «Esta monitorización prolongada nos ayuda a discernir el origen y afinar los tratamientos, además de evitar el desplazamiento de pacientes que son muy sensibles», puntualizó el jefe de sección de la UCI Pediátrica. Algo que es fundamental, añadió Andrés Concha, en el caso de duda diagnóstica, epilepsias fármacoresistentes y pacientes de alto riesgo neurológico, en los que se pueden desencadenar convulsiones en cualquier momento.

