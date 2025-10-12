El HUCA trabaja en una gestión de la sangre mediante inteligencia artificial Un proyecto del servicio de Hematología busca la forma de establecer un patrón de demanda y de donación para evitar desabastecimientos

Miriam Suárez
Gijón
Domingo, 12 de octubre 2025

El congreso nacional celebrado la pasada semana en Oviedo por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) puso de manifiesto los dos grandes desafíos a los que actualmente se enfrenta la especialidad. Por un lado, las nuevas terapias avanzadas contra los cánceres que afectan a la sangre. Por otro, la aplicación de la inteligencia artificial (IA). Y la sanidad pública asturiana está trabajando en ambas direcciones.

Empezando por el final: los profesionales del servicio de Hematología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tienen entre manos un proyecto que busca la forma de optimizar la gestión de la sangre a través de la inteligencia artificial, desde su donación hasta que se transfunde a los pacientes. Con esta innovadora iniciativa, que todavía se encuentra en una fase incipiente, se pretende «establecer un patrón de donaciones y un patrón de uso de la sangre» aplicando algoritmos de IA.

José María García Gala «Queremos preveer los picos de demanda con el fin de evitar desabastecimientos» Álex Piña

Lo explica José María García Gala, jefe del servicio de Hematología del HUCA y presidente del comité local de la SEHH, que logró reunir en Oviedo entre el jueves y el sábado a nada menos que 2.269 especialistas. Una cifra a la que contribuyó la celebración conjunta del también congreso nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH). Que se eligiese Asturias para este doble evento «es un reconocimiento al trabajo que hacemos aquí», interpretan los profesionales que ejercen en la sanidad asturiana.

El proyecto de inteligencia artificial promovido por los hematólogos del HUCA es parte de ese buen hacer. Como objetivo último se persigue «llegar incluso a preveer los picos de demanda de sangre, con el fin de evitar desabastecimientos», apunta el doctor García Gala, cuyo servicio colabora con la Universidad de Oviedo y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos en el desarrollo de esta iniciativa, que se enmarca dentro de una aspiración más ambiciosa de llegar a poder utilizar la IA para afinar diagnósticos e incluso predecir la respuesta de un paciente a determinada medicación.

Asturias también tiene algo que decir en cuanto a los tratamientos avanzados contra los cánceres hematológicos después del esfuerzo de los profesionales y el Servicio de Salud por implantar en la región la terapia de células CAR-T. Lo que también se conoce como terapia génica celular lleva aplicándose en el HUCA desde el año 2023: «Tratamos ya a unos 26 pacientes», que partían de una perspectiva de supervivencia muy baja. ¿Los resultados? «Se está consiguiendo una supervivencia al año en torno al 80%», explica José María García Gala.

Pero los hematólogos no se dan por satisfechos, aunque esta alternativa terapéutica –que implica alterar las células CAR-T del paciente en un laboratorio para que luchen contra el cáncer– «está dando opciones de tratamiento a quienes antes no las tenían». Según apunta García Gala, «tenemos que buscar soluciones para esos casos que todavía se nos escapan y no responden a las terapias que tenemos . Esta es una línea de trabajo muy importante».