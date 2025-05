La huelga educativa en Asturias se extiende al ciclo de 0 a 3

Olga Esteban Oviedo Viernes, 30 de mayo 2025, 16:09 Comenta Compartir

Había advertido esta mañana Cristóbal Puente, de UGT que quizás sería «inevitable» convocar también huelga en el ciclo de 0 a 3 años. Dicho y hecho: «Los tres sindicatos más representativos, CCOO, UGT y CSIF, presentes en la Mesa de Diálogo, ante el reiterado silencio por parte de la Administración del Principado de Asturias y la negativa permanente a negociar para alcanzar un posible acuerdo sobre el proceso de integración que atañe al personal municipal de las Escuelas Infantiles en la Consejería de Educación y la próxima puesta en marcha de la Red Autonómica de Escuelas Infantiles y a pesar del intento repetido por parte de las organizaciones sindicales de abordar determinadas cuestiones esenciales en la Mesa de Diálogo establecida en la Ley 5/2024, de 13 de noviembre y/o en las Mesas Generales de Negociación correspondientes, consideramos necesario convocar movilizaciones que vayan más allá de la concentración realizada pasada día de 15 de mayo y que muestren el malestar del colectivo y su rotunda negativa a no ser escuchadas«.

Así las cosas, el primer ciclo de Infantil convoca jornadas de huelga los próximos 11 de junio y 4 de septiembre (ya tuvieron éxito con la celebrada al curso pasado) y anuncia «la próxima convocatoria de diversas acciones y movilizaciones, reiterando nuestro compromiso con la defensa del primer ciclo de la etapa de Educación Infantil, su carácter educativo y la defensa de las condiciones laborales dignas del personal; integración sí, pero no así».

El problema del primer ciclo de Infantil sigue siendo el mismo: «El Gobierno tiene una ley que aplicar con unas disposiciones adicionales. Una de ellas dice que hay que incorporar a las técnicas no estabilizadas con un sistema de concurso de méritos y establecer un sistema de sustituciones razonable», un asunto en el que hasta el momento no ha habido avances. La segunda disposición dice que que «hay que implementar el carácter educativo» de este ciclo, explica Puente, lo que significa hablar de «periodo escolar, horario complementario, equipos de orientación, atención temprana... Pero hay unos plazos y no se ha hecho absolutamente nada».

Las propias educadoras habían transmitido estos días que ellas «siguen en lucha» y habían recordado que su conflicto se mantiene.

Es evidente que la situación que se ha creado sobre todo en Infantil y Primaria, aunque la huelga de CSIF llegaba también a Secundaria, ha propiciado la movilización de numerosos sectores. Así, en los últimos días han llegado los apoyos de asociaciones de madres y padres, de los inspectores y de los auxiliares educativos.

Los orientadores se suman también

Y las adhesiones siguen llegando. El Colectivo de Orientadoras Educativas y Profesoras de Servicios a la Comunidad del Principado ha denunciado la «sobrecarga profesional, la falta de recursos y el abandono institucional que sufrimos en nuestros centros». El colectivo se suma a la huelga indefinida a partir del lunes, «desde el hartazgo colectivo de un cuerpo profesional que lleva años sosteniendo en solitario las promesas de inclusión y equidad sin recursos, sin refuerzos y con un nivel de sobrecarga que roza el abandono institucional».

También los intérpretes de lengua de signos y mediadoras comunicativas han mostrado su «apoyo y solidaridad con nuestros compañeros docentes». «En los últimos años henos sido testigos de primera mano de la precariedad en las aulas asturianas y de la cada vez más difícil labor docente y de apoyo a la docencia: una ingente labor burocrática, aulas masificadas que dificultan la atención a la diversidad, falta de personal». En su caso, lamentan que «el alumnado sordo no puede ver garantizado su acceso a la educación en igualdad si no es en lengua de signos y esto no está asegurado hoy en Asturias».

El movimiento feminista Asturies 8M se suma también a las movilizaciones y muestra su apoyo a la manifestación del domingo. Bajo el lema «las profes luchando también están enseñando» han hecho públicas una serie de reivindicaciones que pasan por la reducción de ratios, una «jornada lectiva digna», la equiparación salarial, más apoyos educativos, menos burocracia, más inversión pública... Y retoman su lema para aplicarlo también a la enseñanza: «Compañeres, os damos tira. La lucha docente también es feminista».

Con todo, Cristóbal Puente ha asegurado hoy que «otros sectores nos están llamando también para la convocatoria de huelga», que por el momento será de todos los cuerpos docentes no universitarios de la enseñanza pública.