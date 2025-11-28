Huelga de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería en Asturias: exigen que se dignifique su profesión El colectivo defiende «nuestro derecho» a una reclasificación profesional en la categoría C1, que sea acorde a su cualificación y a lo que dicta el Estatuto Básico del Empleado Público

En plena oleada de protestas sanitarias, los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) optaban este viernes por hacer también un parón a nivel nacional para reclamar que se dignifique su profesión, otorgándole la categoría que le corresponde: «C1 ya», se podía leer en algunas de las pancartas que se desplegaron en Asturias, desde los hospitales a las residencias de mayores del Principado, que quedaron fuera de la planificación de servicios mínimos. Sus trabajadores, por tanto, no pudieron sumarse a la huelga, que, según la Consejería de Salud, fue secundada por un 1,47% de la plantilla.

Los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería se consideran «pisoteados», de ahí que la Federación de Atención a la Ciudadanía del sindicato FAC-USO haya convocado una jornada de huelga en todo el país, para que su reivindicación cobre fuerza. El colectivo exige una reclasificación que encuadre su profesión en el subgrupo C1, de acuerdo a su titulación y sus funciones: «No es un privilegio, es nuestro derecho». Actualmente, los TCAEs están adscritos al subgrupo C2, algo que, según denuncian, contraviene el Estatuto Básico del Empleado Público.

La consideración laboral de esta categoría sanitaria, creada en 1973, no se ha actualizado conforme a los cambios formativos y asistenciales que se han ido produciendo. Y esa clasificación profesional absoleta genera una brecha retributiva y de reconocimiento que los trabajadores afectados no están dispuestos a seguir asumiendo. Este viernes algunos trabajadores ya advertían que «llegaremos donde haga falta».

La movilización de los TCAEs sube la temperatura en el sector sanitario, donde médicos y técnicos superiores también han hecho huelga, y el resto de categorías, principalmente las enfermeras, llevan meses de protestas. Consideran que la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales dentro del Sistema Nacional de Salud no ha resuelto las «injusticias arrastradas desde hace años». El malestar, aunque se esté exteriorizando en la sanidad pública, es extensible a los centros privados y concertados.

