«Seguimiento total de la huelga en Pajares», afirma la plantilla E. C. La dirección de la estación de esquí apunta que los trabajadores que no quisieron secundar la protesta no pudieron acceder a la estación por las complicaciones que está provocando la borrasca 'Helena' | El acceso a Fuentes de Invierno también está cerrado por la nieve ALEJANDRO FUENTE Mieres Sábado, 2 febrero 2019, 09:39

Las pistas de la estación invernal de Valgrande-Pajares permanecen hoy cerradas con motivo de la primera jornada de huelga convocada por los trabajadores. El motivo de la protesta es la falta de material y ropa de invierno para el desempeño de sus labores de alta montaña. Según las primeras cifras, hoy tendrían que haber acudido más de una treintena de empleados al equipamiento. El seguimiento es total por parte de los empleados», se afirma desde el comité de huelga que se encuentra protestando en el alto del puerto de Pajares. «Estamos más de cuanto personas protestando por nuestros derechos».

Pero no hay nadie en la estación invernal, también porque el acceso se encuentra intransitable por la nieve, se señala desde la dirección. Las máquinas quitanieves del complejo de El Brañillín no han funcionado esta mañana, por lo que «los empleados que sí estaban dispuestos a trabajar no pudieron hacerlo», afirma el director, Javier Martínez Iglesias. El responsable del equipamiento, que sí pudo acceder con sin vehículo preparado, asegura comprender las reclamaciones de los trabajadores y pide un entendimiento entre las partes para poder desbloquear esta situación.

La acción de los piquetes también se vio esta mañana cuando pincharon las ruedas de un vehículo de la estación, que utiliza un coordinador de área, que se encontraba estacionado en Pola de Lena.

Por otro lado, la estación de Fuentes de Invierno, en Aller, también se encuentra cerrada por el temporal que azota la región. El puerto de acceso, el de San Isidro, se encuentra cerrado.