Soldados de la Unidad Militar de Emergencias tratan de contener las llamas en uno de los incendios que afectaron a Somiedo el pasado verano. E. C.

El Gobierno comienza a pagar las ayudas a los afectados por los incendios de arrasaron Asturias en verano

La primera partida para los ganaderos y agricultores de la región asciende a 476.000 euros. En total, se destinan 27,8 millones en compensaciones a los productores de toda España que vieron arrasadas sus propiedades por el fuego

D. Espina

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:09

El Gobierno de España ha iniciado este miércoles el pago de las ayudas a los agricultores afectados por los incendios que asolaron buena parte del suroccidente y oriente asturiano ... . La cantidad que se ha comenzado a abonar asciende a 476.000 euros. Son 27,8 millones de euros los que destinará el Ministerio de Agricultura los que destinará a compensar a los 9.679 productores de todo el país que se vieron afectados por esa ola de fuegos que afectó a las comunidades de Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Según ha informado esta mañana la Delegación del Gobierno de Asturias a través de una nota de prensa, las personas beneficiarias recibirán a través de su teléfono móvil el aviso del ingreso de la ayuda en la cuenta de su entidad financiera.

