El Gobierno comienza a pagar las ayudas a los afectados por los incendios de arrasaron Asturias en verano

El Gobierno de España ha iniciado este miércoles el pago de las ayudas a los agricultores afectados por los incendios que asolaron buena parte del suroccidente y oriente asturiano ... . La cantidad que se ha comenzado a abonar asciende a 476.000 euros. Son 27,8 millones de euros los que destinará el Ministerio de Agricultura los que destinará a compensar a los 9.679 productores de todo el país que se vieron afectados por esa ola de fuegos que afectó a las comunidades de Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Según ha informado esta mañana la Delegación del Gobierno de Asturias a través de una nota de prensa, las personas beneficiarias recibirán a través de su teléfono móvil el aviso del ingreso de la ayuda en la cuenta de su entidad financiera.

Estas ayudas directas comprenden dos líneas: a compensación por pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas y el apoyo adicional al coste del seguro agrario para titulares de pólizas.

Distribución de las ayudas

El grueso de la ayuda, 21,5 millones de euros, lo percibirán 3.446 afectados de toda España, para compensar la pérdida de renta; de esta partida, más de 198.000 euros son para Asturias.

Los otros 6,3 millones de euros corresponden a la elevación de la subvención por la contratación del seguro agrario, hasta el 70 % del coste de la póliza, y lo recibirán 6.647 titulares de explotaciones que verán cubierto parte del coste de su seguro agrario; más de 277.000 euros de esta ayuda son para los agricultores y ganaderos asturianos.

Los jóvenes productores ubicados en las zonas afectadas, que hayan iniciado su actividad en el año 2025 y hayan presentado por primera vez la solicitud única de la Política Agraria Común en esta campaña tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 eurosEl objetivo de este apoyo es que puedan hacer frente a los gastos y pérdidas ocasionados por los incendios, independientemente de las indemnizaciones de sus seguros.