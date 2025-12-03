Infiesto se llena de magia con el Mercadillo Navideño de L'Agostiellu Puestos de artesanía, ropa y complementos, gastronomía, talleres infantiles, música, magia y la visita de Papá Noel, el 6 de diciembre, de 11 a 22 horas en la Plaza del Ganado.

PUBLIRREPORTAJE Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:56

Ya se siente la magia de la Navidad en muchos rincones de Asturias… y uno de los más especiales será, sin duda, Infiesto. El próximo sábado 6 de diciembre, la localidad se transformará en un auténtico cuento navideño con el Mercadillo de L'Agostiellu, una cita que ya se ha consolidado como parada imprescindible para quienes disfrutan de estos mercados llenos de encanto y tradición.

De 11 a 22 horas, la Plaza del Ganado reunirá 74 puestos de artesanía, moda, complementos y gastronomía, convirtiéndose en uno de los mercadillos más completos de estas fiestas. Un lugar perfecto para descubrir el talento artesanal en Asturias, conocer de cerca el trabajo de creadores locales y, por qué no, encontrar esos regalos únicos para estas fechas. Desde piezas hechas a mano hasta productos gourmet, pasando por decoración navideña o detalles personalizados, la variedad es tan amplia como inspiradora.

Además de disfrutar de un paseo entre casetas y de la amplia oferta de los puestos, habrá actividades gratuitas durante todo el día, pensadas para que las familias puedan disfrutar sin preocupaciones. Desde talleres infantiles —como los de galletas o calcetines navideños—, a sesiones de cuentacuentos, títeres, magia y actuaciones musicales que pondrán banda sonora a la jornada. También se presentarán libros infantiles y estará presente una escritora de cuentos para compartir historias que harán volar la imaginación de los más pequeños.

Y, como broche final, no faltará la visita más esperada: Papá Noel, que llegará para saludar a las niñas y niños que se acerquen a verle y escuchar sus deseos.

El Mercadillo Navideño de L'Agostiellu no es solo un espacio para comprar, es un lugar para disfrutar de un ambiente festivo y una propuesta perfecta para quienes buscan un plan diferente, auténtico y lleno de ilusión.

Programa:

11:00 h. Apertura del Mercadillo Navideño.

12:00 h. Taller de Galletas Navideñas.

12:30 h. Presentación del libro «La Navidad más dulce», de Sara Winnington.

13:00 h. Concierto de Blues Mood.

14:00 h. Taller infantil de calcetín navideño.

15:00 h. Mago Pelayo.

16:00 h. Mixel Violín.

16:00 h. Títeres «La Ratita Presumida».

17:00 h. Mago Pelayo.

17:30 h. Cuentos de La'Ablanera. Cuentacuentos y cosines de la Seronda por Enrique Carballera.

18:00 h. Pintacaras.

19:00 h. Visita de Papá Noel.

20:00 h. Silvidos y Gemidos.

22:00 h. Cierre