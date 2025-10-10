El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Un turismo entrando en la estación de ITVASA en Tremañes, en Gijón. Arnaldo García

La ITV de Asturias denuncia ante la Fiscalía la venta ilícita fuera de España de sus aplicaciones informáticas

Se trata de la venta a terceros países de aplicaciones informáticas, propiedad de la empresa, sin que esta tuviera conocimiento de estas transacciones comerciales

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:58

Comenta

La empresa de Inspección Técnica de Vehículos (Itvasa) remitió este viernes a la Fiscalía del Principado de Asturias las conclusiones de una investigación interna iniciada tras una denuncia registrada el pasado 28 de julio a través del sistema interno de información de la compañía. En el curso de dicha investigación se hallaron indicios de hechos que podrían ser compatibles «con actuaciones ilícitas».

En concreto, se trata de la venta a terceros países de aplicaciones informáticas, propiedad de la empresa, sin que esta tuviera conocimiento de estas transacciones comerciales.

«La puesta en conocimiento de estos hechos ante la Fiscalía obedece al compromiso de la compañía y sus responsables con la legalidad y la transparencia», aseguraron desde Itvasa. El informe detalla a las personas que podrían haber estado relacionadas con estas operaciones. Esta comunicación permite que el ministerio fiscal, con mayores garantías y medios, valore los hechos y, en su caso, inicie las actuaciones oportunas.

Por último, la empresa quiere poner de manifiesto que los hechos descubiertos en ningún caso afectan a la prestación de sus servicios. «La compañía continúa con su plan de renovación y mejora tecnológica para ofrecer un servicio más ágil y de mayor calidad», subrayaron.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  2. 2 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  3. 3 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  4. 4

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  5. 5

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  6. 6 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  7. 7

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  10. 10

    Un conductor ebrio afronta cuatro años de cárcel por un accidente mortal en Sariego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La ITV de Asturias denuncia ante la Fiscalía la venta ilícita fuera de España de sus aplicaciones informáticas

La ITV de Asturias denuncia ante la Fiscalía la venta ilícita fuera de España de sus aplicaciones informáticas