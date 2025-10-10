La ITV de Asturias denuncia ante la Fiscalía la venta ilícita fuera de España de sus aplicaciones informáticas Se trata de la venta a terceros países de aplicaciones informáticas, propiedad de la empresa, sin que esta tuviera conocimiento de estas transacciones comerciales

Soraya Pérez Gijón Viernes, 10 de octubre 2025, 20:58

La empresa de Inspección Técnica de Vehículos (Itvasa) remitió este viernes a la Fiscalía del Principado de Asturias las conclusiones de una investigación interna iniciada tras una denuncia registrada el pasado 28 de julio a través del sistema interno de información de la compañía. En el curso de dicha investigación se hallaron indicios de hechos que podrían ser compatibles «con actuaciones ilícitas».

En concreto, se trata de la venta a terceros países de aplicaciones informáticas, propiedad de la empresa, sin que esta tuviera conocimiento de estas transacciones comerciales.

«La puesta en conocimiento de estos hechos ante la Fiscalía obedece al compromiso de la compañía y sus responsables con la legalidad y la transparencia», aseguraron desde Itvasa. El informe detalla a las personas que podrían haber estado relacionadas con estas operaciones. Esta comunicación permite que el ministerio fiscal, con mayores garantías y medios, valore los hechos y, en su caso, inicie las actuaciones oportunas.

Por último, la empresa quiere poner de manifiesto que los hechos descubiertos en ningún caso afectan a la prestación de sus servicios. «La compañía continúa con su plan de renovación y mejora tecnológica para ofrecer un servicio más ágil y de mayor calidad», subrayaron.