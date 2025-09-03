Juan Cofiño sí irá a la misa del Día de Asturias por «institucionalidad», pero Barbón mantiene su plante por segundo año El presidente de la Junta General del Principado esponde así a la invitación del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, defendiendo que su cargo requiere la presencia institucional en este acto

Juan Cofiño y Adrián Barbón, en primera fila, durante la homilía de 2023. La última a la que acudió el presidente autonómico

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:24

El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, ha confirmado este miércoles que asistirá el próximo 8 de septiembre a la tradicional Misa del Día de Asturias en Covadonga, invitado por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y ha defendido que su cargo requiere la presencia institucional en este acto.

«El día 8 estaré en Covadonga, sí. El arzobispo me ha invitado y considero que mi posición institucional requiere la presencia en Covadonga», ha afirmado, subrayando que, en un contexto de «mucha polarización política», resulta fundamental que quienes encabezan las instituciones, que «son de todos», den prioridad al entendimiento.

Cofiño ha recordado que representa «al pueblo asturiano» y ha destacado que, por encima de debates ideológicos o partidistas, «debe primar la institucionalidad y el entendimiento entre las instituciones».

Barbón no estará

Por su parte, Adrián Barbón no acudirá por segundo año a la misa del 8 de septiembre en Covadonga: «No quiero ser elemento de conflicto», djio hace un mes.

Quien cambió de postura fue Juan Cofiño que en 2024 había decidido no acudir a la Misa de Covadonga. El año pasado tampoco lo hizo la delegada del Gobierno, Adriana Lastra.

Además este año la RTPA no dará la emisión de la misa tal y como se acordó en una de las últimas reuniones de su Consejo de Administración.