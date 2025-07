Juanma Moreno, presidente de Andalucía: «Adrián Barbón se ha dado cuenta de que la vía de la financiación singular es el camino más directo para perder las elecciones»

El presidente de Andalucía, el popular Juanma Moreno, está convencido de que sus propuesta de alianza entre comunidades para oponerse al cupo catalán ... saldrá adelante. Es más, a ella, afirma, se sumarán las comunidades del PSOE, pese a que ya han dicho que 'no' a su ofrecimiento, como son la de Asturias y Castilla-La Mancha. En una entrevista que publica hoy 'El Mundo', Moreno insiste en que «habrá alianza contra el cupo independentista catalán» porque, añade, «sintonizo con Page y Barbón».

En la entrevista que hoy publica el diario madrileño, el presidente andaluz del PP, una de las voces más respetadas en el partido y siempre desde la moderación de la que huyen otros dirigentes, como Isabel Díaz Ayuso, considera que esa alianza de comunidades contra el pacto de financiación singular para Cataluña suscrito entre el Gobierno y la Generalitat «se puede concretar en una acción no sólo con los presidentes de las comunidades del PP sino también con las del PSOE. He hablado en alguna ocasión con el presidente de Asturias. Y también con el presidente de Castilla-La Mancha».

A Juan Moreno no le gusta hablar de frente, sino de «algo más amplio y más amable». Al presidente de Andalucía le gusta más hablar de una «entente, una alianza para hacer un modelo de financiación autonómica razonable para todos y al mismo tiempo no romper ni la caja única de España ni el principio de solidaridad». Explica en la entrevista que publica este domingo 'El Mundo' que «no estoy en contra de que Cataluña tenga una mejor financiación. Para nada. Cataluña es merecedora de una mejor financiación, pero no en contra del resto de comunidades». Y en es en este punto donde recalca su plena sintonía «con el señor Page y el señor Barbón en esta materia. Barbón se ha dado cuenta de que la vía de la financiación singular no solamente es mala para su comunidad, sino que es el camino más directo para perder las elecciones en Asturias».

Es más, Moreno Monilla pone al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, como ejemplo de que lo que otros dirigentes autonómicos del PSOE deberían hacer, como los de su comunidad: «La única federación que no la ha hecho es curiosamente la más importante en términos numéricos, que es Andalucía, que sigue siendo una sucursal del 'sanchismo' y repite como un papagayo los argumentos del Ferraz. Y eso es lo que hace que el PSOE en Andalucía se esté diluyendo por falta de criterio y de personalidad».

Desde el Gobierno del Principado y Federación Socialista Asturiana no se ha tardado en responder al presidente andaluz. El presidente Barbón descarta que vaya a sumarse a la alianza que plantea Juanma Moreno: «Lo lleva claro», responde a preguntas de EL COMERCIO. «Si quiere pactar algo, que firme la postura de Asturias en materia de financiación, que no tiene nada que ver con la de Andalucía».

Leo que el Presidente de Andalucía quiere acordar una posición con Asturias para defender la reforma del modelo de financiación. Incluso se ofrece a encabezar esa “alianza”.



Ya lo dije y vuelvo a repetirlo: Asturias defenderá sus posiciones en materia de la reforma de… pic.twitter.com/24JWs7Syzk — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) July 27, 2025

La posición de Asturias respecto a un nuevo modelo de financiación es la acordada en 2020 en la Junta General, con el apoyo de todos los partidos, salvo Vox, y plasmada también en la Declaración de Santiago, suscrita en 2023 por las comunidades de Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura. Estas ocho comunidades suscribieron un documento en el que se defiende un modelo de financiación autonómico fruto de una negociación multilateral, basado en la igualdad, solidaridad y equidad. Un modelo que atienda al coste real de la prestación de los servicios, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y dispersión geográfica y no basado puramente en el número de habitantes de cada comunidad, que es como defiende el Gobierno que preside Juanma Moreno.