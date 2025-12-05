Juan Cofiño aboga por reformar la Constitución «para adaptarla a los tiempos»

Soraya Pérez Oviedo Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:04 Comenta Compartir

«Soy de los que piensa que nuestra Constitución debe reformarse para adaptarse a los tiempos». Así lo defendió este viernes el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, durante el acto conmemorativo del Día de la Constitución.

Al acto asistieron el presidente del Principado, Adrián Barbón, la delegada del Gobierno de Asturias, Adriana Lastra, consejeros, consejeras y demás autoridades del Principado.

Cofiño subrayó que, a pesar de que existe «una cierta rigidez», en el espíritu y la letra de la Constitución «encontramos palancas suficientes para su reforma, en consonancia con el concepto de Constitución abierta», destacó.

Reflexionó, además, sobre el pluralismo y la capacidad de discrepancia que debe existir en una verdadera democracia. «Lo que adeudamos a la transición política no son los acuerdos y los consensos articulados en torno a cuestiones fundamentales para la gobernanza del país en tiempos de incertidumbre, sino el hecho de haber institucionalizado la cultura de un juego político plural y respetuoso con el discrepante», sentenció.

El presidente de la Junta recordó que este año 2025 coincide el aniversario de dos hitos relevantes para la construcción de la España democrática en la que vivimos: un hecho biológico, cual fue la muerte de Francisco Franco, y la proclamación de Juan Carlos I como Jefe del Estado. «Ambos acontecimientos se identifican como sinónimos de la recuperación de las libertades en nuestro país, y en modo alguno se pueden considerar irrelevantes a estos efectos. No obstante, conviene recordar que la democracia en España fue la consecuencia de un largo proceso que precedió en el tiempo al fallecimiento del dictador y se prolongó hasta la aprobación de la Constitución de 1978, verdadero hito fundacional, que celebramos todos los años con la solemnidad propia de tan trascendental efeméride», precisó Cofiño.

Recordó, además, que mucho se ha hablado estos días «sobre aquel periodo de nuestra historia, complejo y difícil, pero ejemplar en muchos aspectos», por cuanto dejaba atrás una larga historia de enfrentamientos seculares. «Soy consciente de las críticas sobrevenidas que se están sucediendo al respecto. La mirada crítica es consustancial al pluralismo que nos caracteriza, pero no comparto aquella visión peyorativa encarnada en la expresión «régimen del 78», cargada de un revisionismo con un regusto amargo», expresó.

Reforma pactada y ruptura pactada

El presidente de la Junta General aseguró que la transición política y la Constitución del 78 son la consecuencia «de una dinámica de tensión entre el binomio reforma pactada y ruptura pactada entre las elites aperturistas del franquismo y una oposición de amplio espectro democrático». Añadió que «no ignoro que la transición, se ha convertido, con el devenir del tiempo en un asunto controvertido, como manifestación de un tiempo de polarización en la que todo es susceptible de controversia y de confrontación política», destacó Juan Cofiño.

Analizó, además, el legado de la transición «que se agiganta ante las carencias del presente, consiste en lo que se ha dado en denominar 'espíritu de la transición'; esto es, el reconocimiento del pluralismo». El reto en la actualidad, para Cofiño, es apelar a los valores de la transición, en el cometido «inacabable e innegociable» de mejora permanente de la experiencia democrática.

En su discurso también reflexionó sobre si una Constitución escrita ¿es buena y duradera?: «Sólo en un caso, cuando la Constitución escrita se corresponde con la Constitución real, con las relaciones de poder existentes en un país. Allí donde la Constitución escrita no se corresponde con la real, tiene lugar un conflicto que no tiene remedio», concluye.

Por último, Juan Cofiño aseguró que el éxito de una Constitución, y de su eventual reforma, no puede confiarse al programa que contiene del que es depositaria, sino a su capacidad para el aseguramiento de un necesario equilibrio social.

El acto cerró con una actuación musical por parte de la formación Tesitura.