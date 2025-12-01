Los expertos advierten en la Junta General del poder de la «sociedad algorítmica» Los profesores Ana Valero y Francisco Javier Vázquez pronuncian una conferencia sobre poderes privados y libertad de expresión dentro del Espacio Fundamentos del Parlamento asturiano

La Junta General del Principado acogió en la tarde de este lunes la conferencia «Poderes privados y libertad de expresión», impartida por Víctor Javier Vázquez Alonso, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, y Ana Valero Heredia, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha.

El acto forma parte del programa organizado por Espacio Fundamentos, el foro de reflexión promovido por el Parlamento asturiano y la Universidad de Oviedo. Fue el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, quien abrió el acto. En su intervención, se ha refirió a «uno de los grandes asuntos de nuestro tiempo, la libertad de expresión, de actualidad porque tiene que ver con el poder político a la luz de ese fenómeno del mundo digital, que está redefiniendo las relaciones entre política, economía y medios de comunicación por la vía de la globalización». «El mundo de la comunicación -prosiguió el presidente de la Junta General- también ha seguido ese formato globalizador, con un problema añadido, que se ha quedado en manos de cuatro grandísimos grupos transnacionales que están suponiendo la limitación de la libertad de expresión».

Para Cofiño, «los poderes públicos no están siendo capaces de acometer la regulación y el control de este fenómeno, que, en mi opinión, no es una buena noticia».

Tras su intervención, tomó la palabra Leonardo Álvarez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y coordinador de Espacio Fundamentos, quien se encargó de presentar a los conferenciantes.

«Sociedad algorítmica»

Ana Valero recordó que, desde el siglo XIX, «la libertad de expresión siempre se ha protegido frente a la injerencia o restricciones provenientes del Estado». Sin embargo, en la actualidad, matizó, «estas restricciones ya no provienen de los poderes públicos, sino de nuevos poderes privados», generalmente tecnológicos, con lo que concluye que «nos encontramos en una sociedad algorítmica» en la que las grandes plataformas digitales acumulan una ingente cantidad de datos «que les permiten personalizar la persuasión». «Se convierten en verdaderos poderes que controlan los procesos comunicativos, son los nuevos gobernantes del discurso que ejercen los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial», afirmó la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Según Valero, «el nuevo orden de gobernanza se construye con el levantamiento de ejércitos de voz que hacen que las 'fake news' y los bulos circulen por las redes en una perfecta competencia con el objetivo de alcanzar el click y la visibilidad». Una situación, que ocurre en un «momento de crisis plena de la función de intermediación clásica que tradicionalmente ejercían los medios de comunicación convencionales», advirtió. «El riesgo de manipulación masiva que puede poner en jaque el sistema democrático se hace especialmente grave cuando sucede en el ámbito electoral», denunció la profesora. Entre las respuestas jurisprudenciales a este fenómeno citó la anulación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumanía. «Los Estados, según las últimas sentencias judiciales, no pueden permanecer pasivos, sino adoptar una actuación positiva cuando la integración electoral esté en entredicho como consecuencia de una campaña de desinformación», recalcó.

«Monopolios de internet»

Por su parte, Víctor Javier Vázquez, dijo que la irrupción de internet «supuso una disrupción en el ámbito de la comunicación», que ha sufrido varias regulaciones legales. La primera, en 1997, «en un convencimiento de que la aldea global no iba a hacer más tolerantes y que el mercado de internet iba a ser un mercado tendente a la competencia perfecta». Sin embargo, el conferenciante concluye «que las dos utopías, la filosófica y la económica han quebrado: hay monopolios económicos en internet que no se han conocido en ningún momento anterior de la historia».

Explicó que la Corte Suprema de EE UU «está haciendo un discurso protegido de las redes sociales, ampliando la doctrina que había construido para los medios de comunicación, que nadie puede decir a un medio qué puede publicar o no es aplicable a las redes sociales. Están ejerciendo su libertad de expresión, aunque lo lleven a cabo a través de algoritmos».

En Europa, criticó Vázquez, «hemos importado la propia comprensión que tienen las propias plataformas digitales de sí mismas». Una «inmunidad de poder» que plantea «un problema de soberanía digital». De tal modo que, «cuando la opinión pública está en manos privadas corremos el riesgo de que los Estados vivan sobre consensos manufacturados». En este sentido, ha remarcado que «hay un intento de restauración europea del gobierno jurídico de la opinión pública, lo que implica una ruptura con los principios originarios de la regulación de internet».