Gijón lidera los fondos destinados a cooperación internacional y Siero y Castrillón suspenden estrepitosamente, con cero euros Oviedo «sigue con una política errática» y disminuye su aportación, Avilés también la recorta, Langreo es el que más la incrementa y Mieres apuesta por el Sáhara y Cuba. El Gobierno regional destina a proyectos solidarios 6,7 euros por habitante

Azahara Villacorta Gijón Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:58 Comenta Compartir

Siero y Castrillón suspenden estrepitosamente en el capítulo de cooperación al desarrollo, porque ninguno de los dos ayuntamientos ha ejecutado ni un solo euro en 2024 en lo que respecta al ámbito de la solidaridad internacional.

Así se refleja en el informe anual sobre la ayuda oficial para la cooperación descentralizada el desarrollo, que representantes de la Coordinadora de ONGD del Principado han presentado esta mañana a los portavoces de los grupos con representación en la Junta General.

Esta foto fija quiere plasmar el compromiso solidario de Asturias con los países del Sur global, un compromiso todavía «low cost», dicen, y recopila tanto datos referidos tanto al Gobierno asturiano como a los municipios asturianos con menos de 20.000 habitantes, explicó Lucía Nosti, portavoz de la Coordinadora.

Según esa radiografía de las inversiones en cooperación al desarrollo, puntualizó Nosti, «el Gobierno asturiano ha aumentado sus aportaciones un pelín, de 0,1 a 0,12% del presupuesto, pero muy lejos aún del 0,7% que las ONGs estamos ambicionando desde hace más de treinta años». O lo que es lo mismo: 6.753.474 euros.

Y, si hablamos de ayuntamientos, «los que más están invirtiendo son el de Gijón, con un 0,5%, aunque ha renunciado al 0,7% que había conseguido, 1.594.000 euros, así que hay que decirle que no se acomode demasiado; y el Avilés, con un 0,3%, 253.300 euros, pero que también la recorta». O lo que es lo mismo: lo cierto es que «la política municipal de cooperación al desarrollo continúa su declive», con acusados descensos en los presupuestos.

En el caso de Oviedo, «sigue con su política errática en materia de cooperación y continúa el descenso de fondos», lo que se traduce es que se han destinado a proyectos solidarios 2,7 euros por habitante, 601.547 euros en total, mientras que, en el caso de Gijón, esta cantidad se eleva a 5,9 euros, frente a los 3,3 de Avilés, los 2,3 de Langreo (90.000 euros), el Ayuntamiento que más la incrementa, y los 0,8 de Mieres (30.000). Y, si nos referimos al Ejecutivo regional, ascienden a 6,7 euros por asturiano.

Por territorios, Asturias mantiene firme su compromiso con el Sáhara. Y, de hecho, Mieres «repite apuesta por el Sáhara y Cuba», aunque «con un presupuesto de cooperación marginal».

Y, a nivel autonómico, la inversión se centra en Mali, Burkina Faso y Mozambique, países prioritarios en África. Mientras que, en América, encabezan el ranking Guatemala, El Salvador y Haití. En Asia, es India el único país destinatario de ayuda y el Gobierno asturiano ha dedicado, en 2024, un 20% a emergencias como consecuencia, sobre todo, de la tragedia que asoló Gaza.

Y, al final, un recordatorio sustancial. «La cooperación no son solo cifras, porcentajes. Es un principio ético y moral, un compromiso con el desarrollo sostenible e inclusivo, y pone en valor una democracia y un país que queremos que sea solidario», recordó Lucía Nosti, que llamó a Ejecutivo y ayuntamientos a «pasar a la acción» y a que las buenas intenciones «no se queden solo en papel mojado».

Temas

Junta general del Principado de Asturias