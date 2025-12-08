Laura Martínez, presidenta de Nuevas Generaciones: «El control de precios del alquiler reduce la oferta y perjudica a los jóvenes»

Laura Martínez (Gijón, 1996) considera que la regulación de los precios del alquiler «reduce la oferta y perjudica los jóvenes» y reclama medidas que aumenten ... la oferta y favorezcan el acceso de los jóvenes.

–El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas. ¿Las medidas impulsadas están siendo efectivas?

–No. La izquierda se niega a atajar el principal problema, que no es otro que la escasez de oferta. Llevamos ya 6 años con Gobiernos de Barbón y no vemos terminadas ni una de las construcciones de vivienda prometidas. No nos podemos fiar. El PP ya ha presentado sus propuestas fiscales y en el Debate del Estado de la Región el presidente Álvaro Queipo ya avanzó que presentará su propuesta de Ley de Vivienda. Y, con respecto a la regulación de los precios del alquiler, ya se ha demostrado que el control reduce la oferta y perjudica a quien más lo necesita, los jóvenes.

–El Gobierno regional ha autorizado la implantación de universidades privadas en Asturias. ¿Cómo valora esta decisión?

–Me parece bien. Las universidades privadas pueden ser una oportunidad para complementar la oferta educativa pública. Pero hablamos de complementar la formación existente que ofrece la Universidad de Oviedo, principal motor investigador y una de las principales instituciones académicas de nuestra región.

–El desempleo juvenil, la precariedad laboral y la fuga de talento siguen siendo problemas en Asturias. ¿Qué medidas propone para resolverlos?

–Partimos de la base de que con el Gobierno de Barbón uno de cada tres menores de 25 años está en el paro, y la tasa de paro juvenil sigue aumentando hasta situarse en el 30%. Para generar empleo debemos hacer de Asturias una región atractiva donde los jóvenes puedan quedarse. Necesitamos una estrategia integral que conecte educación y empleo, que incentive la contratación juvenil y fomente sectores estratégicos que generen oportunidades. Además, es fundamental ofrecer infraestructuras de calidad y crear un ecosistema colaborativo donde las empresas encuentren el talento que precisan y surjan oportunidades reales de crecimiento. También se pueden implementar incentivos fiscales, como los que propone Álvaro Queipo, y fortalecer a nuestras empresas, especialmente a las familiares, así como apoyar a emprendedores.