León y Asturias defienden la ruta del Cares de las llamas y los desprendimientos La extinción de los fuegos en el Principado se ha complicado en las últimas horas y el propio Adrián Barbón asegura que «esto es como una guerra»

Ana G. Barriada y E. C. León y Asturias Domingo, 24 de agosto 2025, 13:10

La lucha contra el fuego continúa en la frontera entre León y Asturias. Hace una semana las llamas llegaron desde la provincia vecina hasta Degaña y a día de hoy, ocho jornadas después, la extinción del incendio aún es compleja. Pero este no es el único punto que preocupa. Según el delegado territorial del gobierno autonómico en León, Eduardo Diego, el operativo de extinción está pendiente de la afección que tenga en la Ruta del Cares el fuego que ayer se reactivó en Caín de Valdeón desde el Principado. Allí trabajan de forma coordinada medios asturianos y leoneses por el peligro de la caída de piedra o rocas en la ruta para que los efectos del incendio sean «los menos posibles dada la importancia que tiene la ruta del Cares como punto turístico y recurso económico para Cabrales y Posada de Valdeón», ha explicado Eduardo Diego en declaraciones recogidas por Leonoticias.

Se sigue trabajando en todos los frentes para estabilizar unas llamas que están muy pendientes de los cambios de viento este domingo y de la subida de temperaturas.

Horas difíciles en Asturias

La extinción de los tres incendios forestales que aún están activos en Asturias se ha complicado en las últimas horas a causa del viento. El propio presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado que «anoche se pusieron las cosas difíciles», aunque la buena noticia es que los intensos trabajos realizados en las últimas horas lograron evitar que las llamas quemasen los pueblos. «Ahora mismo vamos entre 48 y 72 horas por delante de los fuegos, pero seguimos sin descansar. Esto es como una guerra», ha reiterado.